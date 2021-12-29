https://ria.ru/20211229/olgin-1765661755.html

Хуан Ольгин: Эквадор не оставит россиян без бананов

Хуан Ольгин: Эквадор не оставит россиян без бананов - РИА Новости, 29.12.2021

Хуан Ольгин: Эквадор не оставит россиян без бананов

Для нового посла Эквадора в России Хуана Фернандо Ольгина Флореса командировка в Москву стала, по его словам, личным вызовом. О том, чего он ждет от своей... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T10:00

2021-12-29T10:00

2021-12-29T10:01

интервью

эквадор

россия

хуан ольгин (посол эквадора в россии)

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Для нового посла Эквадора в России Хуана Фернандо Ольгина Флореса командировка в Москву стала, по его словам, личным вызовом. О том, чего он ждет от своей работы в РФ, какие высокопоставленные политики страны посетят Россию, и пропадет ли с российских полок главный предмет эквадорского экспорта, дипломат рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой.– Перед тем как приехать послом в Россию, вы руководили дипмиссией Эквадора в Италии, работали в ООН и ОАГ. Как вы планируете использовать свой богатый дипломатический опыт в Москве? Что является вашим приоритетом здесь?– Я работал на трех континентах: я был в Индии, Вашингтоне, Австрии, ООН, Германии, а также в Женеве в тот момент, когда был создан Совет по правам человека. Это целый комплекс разностороннего опыта. Россия – это великая держава, которая играет очень важную роль на международной арене. Так что возможность быть здесь – это мое личное развитие, очень важное. Эквадор – это второй крупнейший партнер России в Латинской Америке после Бразилии. Для Эквадора российский рынок очень важен, он создает новые рабочие места и доход. Мы также хотим расширить культурную работу посольства в Москве. Так что это очень интересный вызов для меня. Я просил о том, чтобы меня направили сюда.– Ранее министр иностранных дел Эквадора сообщил, что сейчас готовится визит президента Гильермо Лассо в Россию в следующем году. Есть ли уже понимание, когда именно он может состояться? Планируются ли еще визиты на высоком уровне?– Визит президента планируется на апрель следующего года. Сейчас идет подготовка этого процесса. Осталось всего четыре месяца. Мы также планируем визит министра производства и внешней торговли. Возможно, он приедет раньше, чем президент. Мы заинтересованы в торговом соглашении с ЕАЭС, все пять членов союза должны прийти к консенсусу по вопросу подписания этого соглашения. Это торговое соглашение, которое должно облегчить торговлю. Поэтому есть интерес в визите министра производства и торговли. Также приедет группа предпринимателей из Эквадора для того, чтобы установить связи. Мы стараемся создать союз между Торгово-промышленной палатой России и Федерацией экспортеров Эквадора. Если будет необходимо, приедет президент Федерации экспортеров. Конечно, если приедет президент страны, с ним приедут и другие люди, включая, конечно, министра иностранных дел.– Значит, глава МИД Эквадора тоже приедет в апреле?– Конечно. Всегда, когда президент едет с визитом за границу, министр тоже отправляется с ним.– У министра запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым?– Это официальный визит, он едет по приглашению президента Путина. Это встреча, на которой будут присутствовать оба президента, оба министра иностранных дел. Остальные министры также будут присутствовать там со своими коллегами. Это очень важный визит. Президент Лассо подчеркнул свой интерес укрепить отношения с Россией с самого начала. Он реалист, очень прагматичный человек в своих отношениях с другими странами.– Как сообщалось ранее, Россия и Эквадор обсуждают сотрудничество в сфере ВТС. Речь идет о закупках Эквадором военной техники или обучении у российских военных специалистов? Есть уже какая-то конкретика?– Сотрудничество не включает покупку вооружений. Речь идет об обучении, о диалоге, о сотрудничестве в разных обстоятельствах. Но это не включает покупку вооружений. Это соглашение о сотрудничестве. Но нет военной коннотации в традиционном смысле этого слова. Кстати, ожидается проведение межправкомиссии. Возможно, заседание проведут в следующем году, в ходе него будет проведён анализ интересов обеих стран.– Заседание пройдет в Эквадоре или России?– Я так понимаю, что в этот раз пройдет в Эквадоре.– Делегация "Росатома" приезжала в сентябре в Эквадоре для завершения переговоров по межправительственному соглашению по использованию атома в мирных целях. Когда оно может быть подписано?– Это соглашение строго для использования атомной энергии в мирных целях. Использование мирного атома очень важно, например, в области онкологии, лечении рака. Также есть и другие ситуации, когда происходит утечка, и с помощью атомной энергии можно ее обнаружить. Она используется и в сельском хозяйстве. А также используется против мухи цеце. Это все примеры использования мирного атома. Это и есть цель соглашения. Любое использование во вред воспрещается.– Так соглашение было подписано?– Оно находится на заключительной стадии обсуждения. Потому что в нашем случае мы еще проводим консультации с органом, занимающимся интеллектуальной собственностью. Эти вопросы сейчас анализируются в Эквадоре. Я думаю, это соглашение будет скоро подписано.– В рамках этого документа также предусматривалась возможность реализации различных проектов по сооружению атомных объектов…– Нет, такой возможности нет.– Российский посол в Эквадоре заявил ранее, что власти страны хотят построить комплекс по производству вакцин с использованием российского опыта и технологий. Есть ли подвижки в этом направлении?– Это одна из тем, которую обсуждали президенты – о производстве "Спутника V" в Эквадоре. Такая возможность сейчас анализируется на базе того опыта и технологий, которые есть в Эквадоре. Этот вопрос пока в процессе, конкретики нет. "Спутник V" разрешен в Эквадоре, поэтому нет никаких препятствий для производства и распространения вакцины в Эквадоре.– Планируется ли поездка специалистов из Эквадора в Россию для получения соответствующего опыта?– Я думаю, что сначала надо понять, где и как мы будем это делать. После этого приедут эксперты сюда. А также российским экспертам надо будет поехать в Эквадор. Производство вакцины – очень сложное дело, включает много шагов, требует определенной технологии, инфраструктуры. Ошибок быть не может.– Как заявил ранее глава МИД страны, власти Эквадора планируют работать над укреплением и развитием железнодорожной системы страны, открыты для предложений от различных международных игроков, в том числе из России. Поступали ли уже соответствующие предложения от российских компаний?– Только на прошлой неделе я встречался с представителями холдинга Sinara – STM Trading House. Мы изучали тот опыт и технологии, которые у них есть, и интерес работать с Эквадором по этому вопросу. Это очень важная тема. Я надеюсь, они нам подготовят технико-экономическое обоснование. Речь идет о сообщении между Кито и Гуаякилем, о пассажирских перевозках и перевозках товаров. И "Синара-Транспортные машины", и Россия в целом имеют огромный опыт в железнодорожном сообщении. Они поедут в конце января в Эквадор, чтобы провести встречи и прийти к конкретике. Я очень доволен, что это будет Россия.– В этом проекте будут участвовать другие страны? Не только Россия?– Я не знаю. Есть другие страны. Но что точно – мы будем вести переговоры с Россией.– Эквадор входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России в Латинской Америке. Важным фактором устойчивого развития эквадорской экономики являются стабильные поставки российских углеводородов. Что именно Россия поставляет стране? Доволен ли Эквадор ценами и объемами?– У нас есть проект по возобновляемой энергии, завершается строительство. Это один из главных проектов России в Эквадоре в этой области. Когда я разговаривал с послом РФ в Эквадоре, он сказал, что ждет, что в следующем году этот проект будет закончен, и что это будет один из источников энергии в стране. Ничего другого у нас нет. Мы надеемся начать отношения с важными тут компаниями, например, "Газпром". У нас есть несколько нефтяных скважин, которые мы выставляем на открытый аукцион. Мы надеемся, что Россия со своим опытом и отличными технологиями сможет принять участие и присутствовать в Эквадоре.– Есть какая-то конкретика уже?– Пока нет.– Недавно в СМИ проходила информация о том, что бананы могут полностью исчезнуть из-за инфекционного грибка, который не поддается действию химикатов. Эта угроза еще сохраняется? Не останутся ли россияне без бананов?– Нет. Была проблема в виде грибка Fusarium. Он был очень силен в Африке. В Эквадоре у нас ни одного случая Fusarium. Есть в Колумбии, Перу. В Эквадоре – нет. Перед моей командировкой сюда производители бананов в Эквадоре пригласили меня и российского посла посетить плантации бананов, чтобы мы могли на месте все посмотреть. Это очень серьезный процесс. Ты не можешь зайти внутрь, есть фильтры, чтобы туда грибок не попал. Так что у нас этого грибка нет. Сейчас разрабатывают специальные виды, которые были бы резистентны к этому типа грибка. Но пока вы можете продолжать есть бананы из Эквадора. Контроль очень серьезный. Так что можете быть спокойны.

https://ria.ru/20210805/razgovor-1744561640.html

эквадор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, эквадор, россия, хуан ольгин (посол эквадора в россии)