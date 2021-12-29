https://ria.ru/20211229/obysk-1766023009.html

В партии Порошенко заявили об обысках у своих представителей

В партии Порошенко заявили об обысках у своих представителей - РИА Новости, 29.12.2021

В партии Порошенко заявили об обысках у своих представителей

Обыски прошли в среду утром у представителей партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", заявил глава штаба его партии Александр... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:58

2021-12-29T15:58

2021-12-29T16:37

в мире

европейская солидарность

украина

александр турчинов

петр порошенко

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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Обыски прошли в среду утром у представителей партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", заявил глава штаба его партии Александр Турчинов."Сегодня в 7.00 (8.00 мск) прошли обыски у представителей нашей партии, в частности обыскивали жилье помощника (бывшего – ред.) президента, (бывшего – ред.) чрезвычайного и полномочного посла Юрия Онищенка.., также (жилье – ред.) экс-депутата (парламента – ред.) Сергея Березенко, обыскивали и других наших коллег", - сказал Турчинов на брифинге в среду. Он назвал обыски у его однопартийцев усилением политических репрессий в Украине.По его словам, правоохранители искали документы за 2014 год, "связанные с углем". "Безусловно они ничего не нашли и не могли найти. Но цель таких обысков – это не сбор какой–либо доказательной базы. Цель этих обысков – это демонстративный террор, демонстративное запугивание и демонстративное унижение", - отметил Турчинов. Он добавил, что партия "Европейская солидарность" будет работать в штатном режиме.Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля с Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20211227/poroshenko-1765731413.html

https://ria.ru/20211224/yatsenyuk-1765427355.html

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в мире, европейская солидарность, украина, александр турчинов, петр порошенко