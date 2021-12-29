https://ria.ru/20211229/nko-1765943538.html
В ГД попросили проверить данные о финансировании Британией российских НКО
В ГД попросили проверить данные о финансировании Британией российских НКО - РИА Новости, 29.12.2021
В ГД попросили проверить данные о финансировании Британией российских НКО
Первый замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой направил письмо на имя министра юстиции РФ РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T10:08
2021-12-29T10:08
2021-12-29T10:09
великобритания
константин чуйченко
андрей луговой
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637182_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_bd42394a051913617602e118f56cd92b.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Первый замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой направил письмо на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко с просьбой проверить информацию о финансировании Великобританией российских НКО. Письмо есть в распоряжении РИА Новости.Как отмечает Луговой в своем обращении, ему стало известно об итогах расследования, связанных с деятельностью Форин-офиса в России. Так, создаются новые общественные и политические лидеры, формируется положительное восприятие их риторики среди россиян, подготавливаются изменения в систему образования."На 34 проекта организациям из 17 регионов России было выделено более 1 миллиарда рублей до 2023 года, а также 81 миллион на стипендиальную программу", - говорится в обращении.Масштабно финансируются проекты, направленные на наращивание потенциала российских правозащитников, борьбу с пытками в тюрьмах, лоббирование закона о домашнем насилии. Основная цель - создание напряженности в российском обществе и увеличение протестов, отметил Луговой."На основании вышеизложенного, прошу Вас, в рамках полномочий, предоставленных Вам действующим законодательством, дать поручение проверить данную информацию и принять необходимые меры реагирования", - заключил в своем обращении депутат.Речь идет, в частности, о финансировании Великобританией российских НКО, пояснил РИА Новости Луговой.
https://ria.ru/20211223/inoagenty-1765088201.html
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_916b8d133232c5a1f551d4629a6935bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, константин чуйченко, андрей луговой, россия
10:08 29.12.2021 (обновлено: 10:09 29.12.2021)
В ГД попросили проверить данные о финансировании Британией российских НКО
Депутат Луговой попросил проверить данные о финансировании Великобританией российских НКО