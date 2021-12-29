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В ГД попросили проверить данные о финансировании Британией российских НКО
В ГД попросили проверить данные о финансировании Британией российских НКО - РИА Новости, 29.12.2021
В ГД попросили проверить данные о финансировании Британией российских НКО
Первый замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой направил письмо на имя министра юстиции РФ РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T10:08
2021-12-29T10:09
великобритания
константин чуйченко
андрей луговой
россия
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Первый замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой направил письмо на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко с просьбой проверить информацию о финансировании Великобританией российских НКО. Письмо есть в распоряжении РИА Новости.Как отмечает Луговой в своем обращении, ему стало известно об итогах расследования, связанных с деятельностью Форин-офиса в России. Так, создаются новые общественные и политические лидеры, формируется положительное восприятие их риторики среди россиян, подготавливаются изменения в систему образования."На 34 проекта организациям из 17 регионов России было выделено более 1 миллиарда рублей до 2023 года, а также 81 миллион на стипендиальную программу", - говорится в обращении.Масштабно финансируются проекты, направленные на наращивание потенциала российских правозащитников, борьбу с пытками в тюрьмах, лоббирование закона о домашнем насилии. Основная цель - создание напряженности в российском обществе и увеличение протестов, отметил Луговой."На основании вышеизложенного, прошу Вас, в рамках полномочий, предоставленных Вам действующим законодательством, дать поручение проверить данную информацию и принять необходимые меры реагирования", - заключил в своем обращении депутат.Речь идет, в частности, о финансировании Великобританией российских НКО, пояснил РИА Новости Луговой.
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великобритания, константин чуйченко, андрей луговой, россия
10:08 29.12.2021 (обновлено: 10:09 29.12.2021)
 
В ГД попросили проверить данные о финансировании Британией российских НКО

Депутат Луговой попросил проверить данные о финансировании Великобританией российских НКО

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Первый замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой направил письмо на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко с просьбой проверить информацию о финансировании Великобританией российских НКО. Письмо есть в распоряжении РИА Новости.
Как отмечает Луговой в своем обращении, ему стало известно об итогах расследования, связанных с деятельностью Форин-офиса в России. Так, создаются новые общественные и политические лидеры, формируется положительное восприятие их риторики среди россиян, подготавливаются изменения в систему образования.
"На 34 проекта организациям из 17 регионов России было выделено более 1 миллиарда рублей до 2023 года, а также 81 миллион на стипендиальную программу", - говорится в обращении.
Масштабно финансируются проекты, направленные на наращивание потенциала российских правозащитников, борьбу с пытками в тюрьмах, лоббирование закона о домашнем насилии. Основная цель - создание напряженности в российском обществе и увеличение протестов, отметил Луговой.
"На основании вышеизложенного, прошу Вас, в рамках полномочий, предоставленных Вам действующим законодательством, дать поручение проверить данную информацию и принять необходимые меры реагирования", - заключил в своем обращении депутат.
Речь идет, в частности, о финансировании Великобританией российских НКО, пояснил РИА Новости Луговой.
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ВеликобританияКонстантин ЧуйченкоАндрей ЛуговойРоссия
 
 
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