https://ria.ru/20211229/neft-1765937869.html

Итоги года: рынок нефти нашел свет в конце COVID-тоннеля

Итоги года: рынок нефти нашел свет в конце COVID-тоннеля - РИА Новости, 29.12.2021

Итоги года: рынок нефти нашел свет в конце COVID-тоннеля

Трейдеры в 2021 году катались в нефтяных котировках как сыр в масле – за исключением пары сложных месяцев цена баррелей стабильно росла, увеличившись в итоге... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T09:19

2021-12-29T09:19

2021-12-29T09:37

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Трейдеры в 2021 году катались в нефтяных котировках как сыр в масле – за исключением пары сложных месяцев цена баррелей стабильно росла, увеличившись в итоге более чем на треть, с 55 до более 75 долларов. Но опрошенные РИА Новости эксперты не ждут дальнейшего роста цен на "черное золото" и видят его среднюю стоимость в промежутке между 60 и 80 долларами.Уже в марте Brent впервые с начала пандемии смог преодолеть планку в 70 долларов за баррель, однако новый всплеск заболеваний опустил котировки. В течение года стоимость нефти падала на фоне новых штаммов и волн пандемии коронавируса, но каждый раз поднималась обратно. В октябре она и вовсе перевалила за 80 долларов, а к концу года закрепилась на уровне выше 70 долларов."Рост цен был обусловлен двумя факторами - восстановлением спроса и острожной политикой ОПЕК+, которая наращивала добычу чуть медленнее, чем росло потребление", - пояснил эту тенденцию директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. В итоге на рынке образовался дефицит, который помог "переварить" излишние товарные запасы, скопившиеся в течение 2020 года.Как следствие, в октябре коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР опустились ниже среднего пятилетнего уровня на 207 миллионов баррелей, в то время как в январе этот показатель был выше среднего на 92,2 миллиона баррелей, говорится в докладах ОПЕК.Разумный ОПЕК+Альянс ОПЕК+ для баланса ситуации на рынке собирался ежемесячно и постепенно ослаблял ограничения. Если в первый месяц года они составляли 7,2 миллиона баррелей в сутки, то к декабрю уменьшились почти вдвое, до 3,76 миллиона баррелей в сутки. Более того, в начале 2021 года Саудовская Аравия дополнительно сократила добычу на 1 миллион баррелей нефти в сутки, мотивируя свое решение помощью в достижении общей цели ОПЕК+. Это решение поддержало цены на нефть, а вице-премьер РФ Александр Новак назвал его "новогодним подарком".Проверку на прочность члены сделки проходили в мае-июне. Тогда переговоры о снятии иранских санкций были на финальной стадии и казалось, что вот-вот на рынок поступят дополнительные объемы нефти. Но альянс все равно не отступил от наращивания и оказался прав. В августе в Мексиканском заливе прошел ураган "Ида", который сократил производство в США более чем на 1,5 миллиона баррелей в сутки.Участников не напугало и появление в ноябре "анти-ОПЕК". Президент США Джо Байден после безответных призывов к ОПЕК+ увеличить добычу объединился с несколькими странами-потребителями и объявил о распечатывании стратегических запасов нефти. Объем оказался незначительным, и котировки этого почти не заметили.Тем не менее, внутри ОПЕК+ не обошлось без конфликтов. В июле стало ясно, что растущий спрос нужно поддержать увеличением добычи, и ОАЭ пожелали пересмотреть свою базу отсчета, с чем не хотела соглашаться Саудовская Аравия. Это привело к жарким спорам внутри альянса, из-за которых встречи переносились несколько раз. В итоге удалось найти общий знаменатель – пересмотр базы отсчета для пяти стран и ежемесячное увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки начиная с августа."ОПЕК+ продолжит регулировать добычу таким образом, чтобы избежать существенного профицита или дефицита на рынке", - ожидает Маринченко в 2022 году.В зоне рискаЭксперты выделяют несколько рисков, которые могут увеличить волатильность нефтяных цен в следующем году."В первую очередь речь идет о коронавирусе: появление новых штаммов и их распространение, введение ограничений странами. Причем в настоящее время остается большая доля неопределенности и в отношении "омикрона", - комментирует возможные риски портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.Еще один связан с глобальной экономикой в целом – если в следующем году США начнут цикл повышения ставок, это повлияет на многие показатели, добавляет он. Эксперт также считает, что свою роль может сыграть снятие санкций с Ирана. Наконец, прямым образом на цены будет влиять глобальная мобильность.Маринченко согласен с тем, что эпидемиологическая обстановка в мире – основной краткосрочный риск. Другим фактором волатильности он называет возможный разлад в ОПЕК+, а в долгосрочной перспективе – постепенный переход к низкоуглеродной экономике.И что теперьЭксперты сходятся во мнении, что рынок нефти вступит в 2022 год в состоянии профицита. Об этом говорят и члены ОПЕК+: избытка предложения ожидают министры Кувейта и ОАЭ, а глава Минэнерго Саудовской Аравии увидел возможности для роста запасов в первом квартале следующего года."В то время как спрос на нефть будет замедляться и приближаться к траектории естественного роста, добыча в странах ОПЕК и не-ОПЕК будет увеличиваться опережающими темпами", - отмечает эксперт "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.Вместе с тем он считает, что низкий объем инвестиций в нефтедобычу в 2020-2021 годы не позволит нарастить предложение слишком сильно, и ожидает постепенного снижения стоимости "черного золота" до 60-65 долларов за баррель к 2023 году. Средняя цена Brent в следующем году, по его мнению, составит 65-68 долларов.Прогноз Маринченко из Fitch – 70 долларов, что примерно соответствует средней цене в 2021 году. Он считает проблему недоинвестирования скорее долгосрочной и видит на рынке достаточно мощностей, чтобы покрыть рост спроса в ближайшие два года. В свою очередь, Скрябин из "Альфа-Капитала" видит возможности для волатильности цены от 65 до 90 долларов, но прогнозирует высокую среднюю цену – около 80 долларов.Схожую цену ожидает и российское правительство – Новак говорил, что текущая цена на нефть, которая колеблется в диапазоне 75 долларов плюс-минус 10%, довольно стабильна и, вероятно, сохранится в следующем году.

https://ria.ru/20211229/neft-1765927058.html

https://ria.ru/20211228/defitsit-1765745470.html

https://ria.ru/20211125/neft-1760727525.html

https://ria.ru/20211229/opec-1765931838.html

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