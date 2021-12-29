Американцы объяснили, почему хотят дружить с Путиным

12:11 29.12.2021 (обновлено: 13:32 29.12.2021)
Читатели WSJ объяснили, почему хотят дружить с Россией
Читатели WSJ посчитали, сколько возможностей наладить отношения с Москвой упустили в США
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal высказались о политике расширения НАТО на восток, комментируя заявления журналистов издания об "агрессии" России и Китая по отношению к Литве в условиях миграционного кризиса на ее границе.
"Десятилетиями НАТО беспричинно распространялось по всем восточным направлениям, в Прибалтику, в бывшие страны ОВД, а теперь рассчитывает на Украину. И внезапно НАТО в этом разоблачают. Все новые расширения НАТО — просто источники войны. Вместо того чтобы сдерживать войну, альянс ее провоцирует. Вот к чему приводит политика самодовольства", — написал Stephen Gardner.
"Так не должно было быть. Годы агрессивной натовской риторики и безрассудного накопления сил у российских границ толкнули Россию в объятия Китая. И что нам теперь делать, а? Почему неоконсерваторы все еще слушают эту страну? Когда мы усвоим уроки? Только когда полетят гиперзвуковые ракеты? Почитайте, как больно умирать от радиации, если еще не знаете", — высказался Alexandre Scherer.
"НАТО лишилась смысла, когда СССР перестал существовать в 1991 году. Она должна была распуститься, как Организация договора Юго-Восточной Азии в 1977-м. Но вместо этого она не может не разжигать беспорядки: например, война из-за выборов в Ливии в 2011 году. Эта авантюра сыграла на руку России", — уверен Gary Field.
"Соединенные Штаты упустили лучшую возможность выстроить демократичную Россию после распада Советского Союза. Вместо того чтобы помогать России выстроить лучшие институты власти и инфраструктуру, мы прислали им инвестиционных банкиров, которые помогли разграбить труп СССР. Но шансы еще есть. Запад, включая США, все еще может выстроить конструктивные отношения с Россией. Но нам надо принимать Россию, какая она есть. В конце концов, надо понять: мы хотим, чтобы Путин был в нашей "палатке" и бросал камни в других или был снаружи и бросал их в нас", — заявил в комментариях Mark Jones.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.
Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.