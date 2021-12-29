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Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов пожилым людям за вакцинацию
Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов пожилым людям за вакцинацию - РИА Новости, 29.12.2021
Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов пожилым людям за вакцинацию
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов и выплат за вакцинацию старшему поколению до 31 марта 2022 года, сообщает пресс-служба мэра и... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T10:13
2021-12-29T10:13
2021-12-29T10:14
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов и выплат за вакцинацию старшему поколению до 31 марта 2022 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы приняло решение продлить срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан на три месяца – до 31 марта 2022 года. Нормативные акты по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период пройдут вакцинацию (ревакцинацию) могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье" либо денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций."С начала проведения акции подарочные наборы получили 320 тысяч московских пенсионеров, компенсация выплачена 325 тысячам человек. Обратиться за получением подарочного набора можно будет до 1 июня 2022 года", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:13 29.12.2021 (обновлено: 10:14 29.12.2021)
Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов пожилым людям за вакцинацию
Мэр Москвы Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов пожилым за вакцинацию
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
продлил срок выдачи подарочных наборов и выплат за вакцинацию старшему поколению до 31 марта 2022 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы
.
"Правительство Москвы приняло решение продлить срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан на три месяца – до 31 марта 2022 года. Нормативные акты по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период пройдут вакцинацию (ревакцинацию) могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье" либо денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций.
"С начала проведения акции подарочные наборы получили 320 тысяч московских пенсионеров, компенсация выплачена 325 тысячам человек. Обратиться за получением подарочного набора можно будет до 1 июня 2022 года", - дополняется в сообщении.