Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211229/nabory-1765943823.html
Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов пожилым людям за вакцинацию
Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов пожилым людям за вакцинацию - РИА Новости, 29.12.2021
Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов пожилым людям за вакцинацию
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов и выплат за вакцинацию старшему поколению до 31 марта 2022 года, сообщает пресс-служба мэра и... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T10:13
2021-12-29T10:14
распространение коронавируса
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592979993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_abee4edff2a5a7932a950a6f2d7cb473.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов и выплат за вакцинацию старшему поколению до 31 марта 2022 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы приняло решение продлить срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан на три месяца – до 31 марта 2022 года. Нормативные акты по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период пройдут вакцинацию (ревакцинацию) могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье" либо денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций."С начала проведения акции подарочные наборы получили 320 тысяч московских пенсионеров, компенсация выплачена 325 тысячам человек. Обратиться за получением подарочного набора можно будет до 1 июня 2022 года", - дополняется в сообщении.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592979993_103:307:2425:2048_1920x0_80_0_0_4f7e47d39f2ba9820ce323119fd44b35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:13 29.12.2021 (обновлено: 10:14 29.12.2021)
 
Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов пожилым людям за вакцинацию

Мэр Москвы Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов пожилым за вакцинацию

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов и выплат за вакцинацию старшему поколению до 31 марта 2022 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы приняло решение продлить срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан на три месяца – до 31 марта 2022 года. Нормативные акты по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период пройдут вакцинацию (ревакцинацию) могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье" либо денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций.
"С начала проведения акции подарочные наборы получили 320 тысяч московских пенсионеров, компенсация выплачена 325 тысячам человек. Обратиться за получением подарочного набора можно будет до 1 июня 2022 года", - дополняется в сообщении.
 
Распространение коронавирусаМоскваСергей СобянинКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
23:10Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
23:03Премьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалиции
22:50Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран
Лента новостейМолния
В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвоеПремьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалицииБелый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран