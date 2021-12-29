14:56 29.12.2021 (обновлено: 15:50 29.12.2021)
Юрия Муравицкого назначили главным режиссером Театра на Таганке
Юрия Муравицкого назначили главным режиссером вновь объединенного Театра на Таганке
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРежиссёр спектакля "Lё Тартюф. Комедия" Юрий Муравицкий дает интервью журналистам перед началом спектакля в Московском театре на Таганке.
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Главным режиссером вновь объединенного Театра на Таганке стал Юрий Муравицкий, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"Спектакли Юрия Муравицкого, поставленные на легендарной сцене Таганки: "Lё Тартюф. Комедия", (2020) и "Вишневый сад. Комедия" (2021) – стали важным этапом обновления театра. Режиссер точно чувствует игровую природу труппы, смело вступает в диалог с признанным наследием театра.... Совместная работа Муравицкого и труппы Таганки принесли театру не только очевидный успех у публики (оба идут с аншлагами), признание профессионалов… но и главное – доверие и взаимный творческий интерес актеров всех поколений театра и режиссера. После успешных постановок спектаклей… директор театра Ирина Апексимова ввела должность, на которую назначила Юрия Муравицкого главным режиссером Театра на Таганке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Муравицкий – лауреат премий "Золотая маска" и "Сделано в России", а также международных премий.
"Поставив несколько спектаклей на сцене Театра на Таганке, я глубоко изучил традиции и коллектив этого легендарного театра. Предложение стать главным режиссером – большая честь, ответственность и серьезный вызов. Конечно, я очень благодарен за доверие. Для меня много значат люди, портреты которых находятся в фойе театра, в первую очередь Юрия Петровича Любимова... Мы давно сотрудничаем, и надеюсь, продолжение работы в новом формате - на постоянной основе - позволит нам добиться хороших творческих результатов", – приводятся в сообщении слова Муравицкого.
"Театр Содружество актеров Таганки" и "Московский театр на Таганке" были объединены в ноябре 2021 года. Ирина Апексимова является директором Театра на Таганке с 2015 года, а в 2020 году была также назначена директором "Содружества актеров Таганки".
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