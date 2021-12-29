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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211229/muravitskiy-1766010387.html
Юрия Муравицкого назначили главным режиссером Театра на Таганке
Юрия Муравицкого назначили главным режиссером Театра на Таганке - РИА Новости, 29.12.2021
Юрия Муравицкого назначили главным режиссером Театра на Таганке
Главным режиссером вновь объединенного Театра на Таганке стал Юрий Муравицкий, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:56
2021-12-29T15:50
культура
москва
театр на таганке
новости культуры
содружество актеров таганки
театры
ирина апексимова
муравицкий юрий
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Главным режиссером вновь объединенного Театра на Таганке стал Юрий Муравицкий, сообщается на официальном портале мэра Москвы."Спектакли Юрия Муравицкого, поставленные на легендарной сцене Таганки: "Lё Тартюф. Комедия", (2020) и "Вишневый сад. Комедия" (2021) – стали важным этапом обновления театра. Режиссер точно чувствует игровую природу труппы, смело вступает в диалог с признанным наследием театра.... Совместная работа Муравицкого и труппы Таганки принесли театру не только очевидный успех у публики (оба идут с аншлагами), признание профессионалов… но и главное – доверие и взаимный творческий интерес актеров всех поколений театра и режиссера. После успешных постановок спектаклей… директор театра Ирина Апексимова ввела должность, на которую назначила Юрия Муравицкого главным режиссером Театра на Таганке", - говорится в сообщении.Отмечается, что Муравицкий – лауреат премий "Золотая маска" и "Сделано в России", а также международных премий."Поставив несколько спектаклей на сцене Театра на Таганке, я глубоко изучил традиции и коллектив этого легендарного театра. Предложение стать главным режиссером – большая честь, ответственность и серьезный вызов. Конечно, я очень благодарен за доверие. Для меня много значат люди, портреты которых находятся в фойе театра, в первую очередь Юрия Петровича Любимова... Мы давно сотрудничаем, и надеюсь, продолжение работы в новом формате - на постоянной основе - позволит нам добиться хороших творческих результатов", – приводятся в сообщении слова Муравицкого."Театр Содружество актеров Таганки" и "Московский театр на Таганке" были объединены в ноябре 2021 года. Ирина Апексимова является директором Театра на Таганке с 2015 года, а в 2020 году была также назначена директором "Содружества актеров Таганки".
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москва, театр на таганке, новости культуры, содружество актеров таганки, театры, ирина апексимова, муравицкий юрий
14:56 29.12.2021 (обновлено: 15:50 29.12.2021)
 
Юрия Муравицкого назначили главным режиссером Театра на Таганке

Юрия Муравицкого назначили главным режиссером вновь объединенного Театра на Таганке

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРежиссёр спектакля "Lё Тартюф. Комедия" Юрий Муравицкий дает интервью журналистам перед началом спектакля в Московском театре на Таганке.
Режиссёр спектакля Lё Тартюф. Комедия Юрий Муравицкий дает интервью журналистам перед началом спектакля в Московском театре на Таганке. - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Главным режиссером вновь объединенного Театра на Таганке стал Юрий Муравицкий, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"Спектакли Юрия Муравицкого, поставленные на легендарной сцене Таганки: "Lё Тартюф. Комедия", (2020) и "Вишневый сад. Комедия" (2021) – стали важным этапом обновления театра. Режиссер точно чувствует игровую природу труппы, смело вступает в диалог с признанным наследием театра.... Совместная работа Муравицкого и труппы Таганки принесли театру не только очевидный успех у публики (оба идут с аншлагами), признание профессионалов… но и главное – доверие и взаимный творческий интерес актеров всех поколений театра и режиссера. После успешных постановок спектаклей… директор театра Ирина Апексимова ввела должность, на которую назначила Юрия Муравицкого главным режиссером Театра на Таганке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Муравицкий – лауреат премий "Золотая маска" и "Сделано в России", а также международных премий.
"Поставив несколько спектаклей на сцене Театра на Таганке, я глубоко изучил традиции и коллектив этого легендарного театра. Предложение стать главным режиссером – большая честь, ответственность и серьезный вызов. Конечно, я очень благодарен за доверие. Для меня много значат люди, портреты которых находятся в фойе театра, в первую очередь Юрия Петровича Любимова... Мы давно сотрудничаем, и надеюсь, продолжение работы в новом формате - на постоянной основе - позволит нам добиться хороших творческих результатов", – приводятся в сообщении слова Муравицкого.
"Театр Содружество актеров Таганки" и "Московский театр на Таганке" были объединены в ноябре 2021 года. Ирина Апексимова является директором Театра на Таганке с 2015 года, а в 2020 году была также назначена директором "Содружества актеров Таганки".
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КультураМоскваТеатр на ТаганкеНовости культурыСодружество актеров ТаганкиТеатрыИрина АпексимоваМуравицкий Юрий
 
 
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