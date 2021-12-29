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Бирюков: службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздники
Бирюков: службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздники - РИА Новости, 29.12.2021
Бирюков: службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздники
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников - с 30 декабря по 9 января, сообщил журналистам в среду заместитель... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:11
2021-12-29T13:11
2021-12-29T13:11
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петр бирюков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников - с 30 декабря по 9 января, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что на круглосуточное дежурство заступят 1,5 тысячи аварийных бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на городских объектах. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, сформированы запасы резервного топлива."Перед новогодними праздниками и в период выходных дней будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", - уточнил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Городские службы Москвы
будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников - с 30 декабря по 9 января, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"В преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что на круглосуточное дежурство заступят 1,5 тысячи аварийных бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на городских объектах. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, сформированы запасы резервного топлива.
"Перед новогодними праздниками и в период выходных дней будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", - уточнил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий.
"В этой работе задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки", - заключил Бирюков.