https://ria.ru/20211229/moroz-1765999321.html

Жителей Якутии предупредили о 60-градусных морозах в Новый год

Жителей Якутии предупредили о 60-градусных морозах в Новый год - РИА Новости, 29.12.2021

Жителей Якутии предупредили о 60-градусных морозах в Новый год

Почти до минус 60 градусов похолодает в первый день 2022 года в некоторых районах на северо-востоке Якутии, сообщается на сайте Якутского управления... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:13

2021-12-29T14:13

2021-12-29T14:15

общество

якутск

новый год

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 29 дек – РИА Новости. Почти до минус 60 градусов похолодает в первый день 2022 года в некоторых районах на северо-востоке Якутии, сообщается на сайте Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.По прогнозу погоды, в столице республике – в городе Якутске в среду преимущественно без осадков, туман, ветер переменный 1-3 метра в секунду, столбик термометра опустился до минус 45 градусов. В ближайшие сутки в городе ожидается до минус 47 градусов по Цельсию.Как отметили в УГМС, 31 декабря небольшой снег пройдет на юго-западе, юге и Колыме. В центральной и северо-восточной части морозная погода, местами с туманами в населенных пунктах. Температура воздуха - ночью и днем минус 45, минус 50 градусов."1 января ночью -46-51°, днем -42-47°, в низинах на северо-востоке ночью и днем -52-57°. На остальной территории при снеге ночью -30-35°, днем -23-28°, на юго-западе 31 декабря днем -15-20°. В северной части слабый снег. Температура воздуха ночью и днем -35-40°, при прояснении -43-48°", - говориться в сообщении.

https://ria.ru/20211228/moroz-1765744890.html

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общество, якутск, новый год