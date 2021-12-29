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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20211229/moroz-1765999321.html
Жителей Якутии предупредили о 60-градусных морозах в Новый год
Жителей Якутии предупредили о 60-градусных морозах в Новый год - РИА Новости, 29.12.2021
Жителей Якутии предупредили о 60-градусных морозах в Новый год
Почти до минус 60 градусов похолодает в первый день 2022 года в некоторых районах на северо-востоке Якутии, сообщается на сайте Якутского управления... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:13
2021-12-29T14:15
общество
якутск
новый год
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 29 дек – РИА Новости. Почти до минус 60 градусов похолодает в первый день 2022 года в некоторых районах на северо-востоке Якутии, сообщается на сайте Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.По прогнозу погоды, в столице республике – в городе Якутске в среду преимущественно без осадков, туман, ветер переменный 1-3 метра в секунду, столбик термометра опустился до минус 45 градусов. В ближайшие сутки в городе ожидается до минус 47 градусов по Цельсию.Как отметили в УГМС, 31 декабря небольшой снег пройдет на юго-западе, юге и Колыме. В центральной и северо-восточной части морозная погода, местами с туманами в населенных пунктах. Температура воздуха - ночью и днем минус 45, минус 50 градусов."1 января ночью -46-51°, днем -42-47°, в низинах на северо-востоке ночью и днем -52-57°. На остальной территории при снеге ночью -30-35°, днем -23-28°, на юго-западе 31 декабря днем -15-20°. В северной части слабый снег. Температура воздуха ночью и днем -35-40°, при прояснении -43-48°", - говориться в сообщении.
https://ria.ru/20211228/moroz-1765744890.html
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общество, якутск, новый год
14:13 29.12.2021 (обновлено: 14:15 29.12.2021)
 
Жителей Якутии предупредили о 60-градусных морозах в Новый год

Почти до минус 60 градусов похолодает на северо-востоке Якутии в первый день 2022 года

© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкСкульптура мамонта возле здания окружной администрации города Якутска
Скульптура мамонта возле здания окружной администрации города Якутска - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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ЯКУТСК, 29 дек – РИА Новости. Почти до минус 60 градусов похолодает в первый день 2022 года в некоторых районах на северо-востоке Якутии, сообщается на сайте Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
По прогнозу погоды, в столице республике – в городе Якутске в среду преимущественно без осадков, туман, ветер переменный 1-3 метра в секунду, столбик термометра опустился до минус 45 градусов. В ближайшие сутки в городе ожидается до минус 47 градусов по Цельсию.
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Как отметили в УГМС, 31 декабря небольшой снег пройдет на юго-западе, юге и Колыме. В центральной и северо-восточной части морозная погода, местами с туманами в населенных пунктах. Температура воздуха - ночью и днем минус 45, минус 50 градусов.
"1 января ночью -46-51°, днем -42-47°, в низинах на северо-востоке ночью и днем -52-57°. На остальной территории при снеге ночью -30-35°, днем -23-28°, на юго-западе 31 декабря днем -15-20°. В северной части слабый снег. Температура воздуха ночью и днем -35-40°, при прояснении -43-48°", - говориться в сообщении.

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Республика Саха (Якутия)ОбществоЯкутскНовый год
 
 
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