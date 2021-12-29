https://ria.ru/20211229/mladenets-1766004751.html

В Кировской области нашли тело младенца

В Кировской области нашли тело младенца - РИА Новости, 29.12.2021

В Кировской области нашли тело младенца

Уголовное дело об убийстве малолетнего возбуждено в Кирово-Чепецке после обнаружения тела грудного ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУСК. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:38

2021-12-29T14:38

2021-12-29T14:38

происшествия

кирово-чепецк

кировская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве малолетнего возбуждено в Кирово-Чепецке после обнаружения тела грудного ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУСК.Утром 29 декабря в одной из квартир города Кирово-Чепецка было обнаружено тело 10-месячной девочки. На момент происшествия 30-летняя мать ребенка и ее сожитель находились дома."На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты, которые проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "наличие повреждений на теле ребенка позволяет говорить о возможном криминальном характере его гибели". Для установления причин смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза.Прокуратура Кировской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела. "Обстоятельства совершённого преступления являются основанием для проведения органами прокуратуры проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства. В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по месту проживания ребенка.

https://ria.ru/20211227/proverka-1765723331.html

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происшествия, кирово-чепецк, кировская область, россия