В Кировской области нашли тело младенца
В Кировской области нашли тело десятимесячной девочки
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве малолетнего возбуждено в Кирово-Чепецке после обнаружения тела грудного ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
Утром 29 декабря в одной из квартир города Кирово-Чепецка было обнаружено тело 10-месячной девочки. На момент происшествия 30-летняя мать ребенка и ее сожитель находились дома.
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"На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты, которые проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "наличие повреждений на теле ребенка позволяет говорить о возможном криминальном характере его гибели". Для установления причин смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза.
Прокуратура Кировской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела. "Обстоятельства совершённого преступления являются основанием для проведения органами прокуратуры проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства. В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по месту проживания ребенка.
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