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В Кировской области нашли тело младенца
В Кировской области нашли тело младенца - РИА Новости, 29.12.2021
В Кировской области нашли тело младенца
Уголовное дело об убийстве малолетнего возбуждено в Кирово-Чепецке после обнаружения тела грудного ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУСК. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:38
2021-12-29T14:38
происшествия
кирово-чепецк
кировская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве малолетнего возбуждено в Кирово-Чепецке после обнаружения тела грудного ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУСК.Утром 29 декабря в одной из квартир города Кирово-Чепецка было обнаружено тело 10-месячной девочки. На момент происшествия 30-летняя мать ребенка и ее сожитель находились дома."На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты, которые проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "наличие повреждений на теле ребенка позволяет говорить о возможном криминальном характере его гибели". Для установления причин смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза.Прокуратура Кировской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела. "Обстоятельства совершённого преступления являются основанием для проведения органами прокуратуры проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства. В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по месту проживания ребенка.
https://ria.ru/20211227/proverka-1765723331.html
https://ria.ru/20211222/deti-1764961398.html
кирово-чепецк
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происшествия, кирово-чепецк, кировская область, россия
14:38 29.12.2021
 
В Кировской области нашли тело младенца

В Кировской области нашли тело десятимесячной девочки

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : СК РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве малолетнего возбуждено в Кирово-Чепецке после обнаружения тела грудного ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
Утром 29 декабря в одной из квартир города Кирово-Чепецка было обнаружено тело 10-месячной девочки. На момент происшествия 30-летняя мать ребенка и ее сожитель находились дома.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
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В КЧР начали проверку после обнаружения тела младенца на улице
"На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты, которые проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "наличие повреждений на теле ребенка позволяет говорить о возможном криминальном характере его гибели". Для установления причин смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза.
Прокуратура Кировской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела. "Обстоятельства совершённого преступления являются основанием для проведения органами прокуратуры проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства. В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по месту проживания ребенка.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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В Саратовской области в овраге нашли тело ребенка
 
ПроисшествияКирово-ЧепецкКировская областьРоссия
 
 
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