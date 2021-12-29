https://ria.ru/20211229/miller-1766057759.html

"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил Миллер

"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил Миллер - РИА Новости, 29.12.2021

"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил Миллер

Газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к вводу в строй, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:14

2021-12-29T18:14

2021-12-29T20:41

экономика

европа

германия

владимир путин

еврокомиссия

газпром

алексей миллер

балтийское море

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к вводу в строй, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту Владимиру Путину.Путин поздравил с этим "Газпром" и его партнеров."Хочу поздравить "Газпром" и ваших партнеров по "Северному потоку — 2" с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе", — отметил глава государства.Он подчеркнул, что Россия с партнерами свою задачу выполнила, — теперь все зависит от Европы. Газ начнут качать после соответствующего решения ЕС. Российский лидер напомнил, что речь идет о 55 миллиардах кубометров топлива в год. Оператор Nord Stream 2 AG уточнил, что нитку закачали техническим газом в объеме приблизительно 177 миллионов кубометров. Это обеспечивает уровень давления 103 бар, этого достаточно для начала транспортировки топлива."Северный поток — 2" достроили в сентябре. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Сейчас трубопровод проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством ФРГ. Процесс приостановили из-за того, что ведомство посчитало необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, что необходимо по европейскому законодательству. После того как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.Как сообщал вице-премьер Александр Новак, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года. Глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн ранее говорил, что в первой половине следующего года решения ждать не стоит.

https://ria.ru/20211229/potok-1765982627.html

https://ria.ru/20211229/uslovie-1766025628.html

европа

германия

балтийское море

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экономика, европа, германия, владимир путин, еврокомиссия, газпром, алексей миллер, балтийское море, северный поток — 2