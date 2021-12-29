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"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил Миллер
"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил Миллер - РИА Новости, 29.12.2021
"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил Миллер
Газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к вводу в строй, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:14
2021-12-29T20:41
экономика
европа
германия
владимир путин
еврокомиссия
газпром
алексей миллер
балтийское море
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к вводу в строй, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту Владимиру Путину.Путин поздравил с этим "Газпром" и его партнеров."Хочу поздравить "Газпром" и ваших партнеров по "Северному потоку — 2" с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе", — отметил глава государства.Он подчеркнул, что Россия с партнерами свою задачу выполнила, — теперь все зависит от Европы. Газ начнут качать после соответствующего решения ЕС. Российский лидер напомнил, что речь идет о 55 миллиардах кубометров топлива в год. Оператор Nord Stream 2 AG уточнил, что нитку закачали техническим газом в объеме приблизительно 177 миллионов кубометров. Это обеспечивает уровень давления 103 бар, этого достаточно для начала транспортировки топлива."Северный поток — 2" достроили в сентябре. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Сейчас трубопровод проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством ФРГ. Процесс приостановили из-за того, что ведомство посчитало необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, что необходимо по европейскому законодательству. После того как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.Как сообщал вице-премьер Александр Новак, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года. Глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн ранее говорил, что в первой половине следующего года решения ждать не стоит.
https://ria.ru/20211229/potok-1765982627.html
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экономика, европа, германия, владимир путин, еврокомиссия, газпром, алексей миллер, балтийское море, северный поток — 2
18:14 29.12.2021 (обновлено: 20:41 29.12.2021)
 
"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил Миллер

Глава "Газпрома" Миллер сообщил о полной готовности "Северного потока — 2" к эксплуатации

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к вводу в строй, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту Владимиру Путину.

"Сегодня в 12:58 по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток — 2". Первая и вторая нитки газопровода "Северный поток — 2" находятся под рабочим давлением", — сказал он на совещании по прохождению осенне-зимнего периода.

Путин поздравил с этим "Газпром" и его партнеров.

"Хочу поздравить "Газпром" и ваших партнеров по "Северному потоку — 2" с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе", — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что Россия с партнерами свою задачу выполнила, — теперь все зависит от Европы. Газ начнут качать после соответствующего решения ЕС. Российский лидер напомнил, что речь идет о 55 миллиардах кубометров топлива в год.
Оператор Nord Stream 2 AG уточнил, что нитку закачали техническим газом в объеме приблизительно 177 миллионов кубометров. Это обеспечивает уровень давления 103 бар, этого достаточно для начала транспортировки топлива.
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Сейчас трубопровод проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством ФРГ. Процесс приостановили из-за того, что ведомство посчитало необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, что необходимо по европейскому законодательству. После того как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.
Как сообщал вице-премьер Александр Новак, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года. Глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн ранее говорил, что в первой половине следующего года решения ждать не стоит.
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ЭкономикаЕвропаГерманияВладимир ПутинЕврокомиссияГазпромАлексей МиллерБалтийское мореСеверный поток — 2
 
 
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