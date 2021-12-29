Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211229/migranty-1766023980.html
Мигранты попытались прорваться в Испанию из Африки
Мигранты попытались прорваться в Испанию из Африки - РИА Новости, 29.12.2021
Мигранты попытались прорваться в Испанию из Африки
По меньшей мере 500 нелегальных мигрантов попытались пересечь границу между Марокко и Испанией в районе Мелильи (север Африки), в ходе столкновений пострадали... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:03
2021-12-29T16:03
в мире
испания
марокко
африка
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149911/23/1499112360_0:585:5616:3744_1920x0_80_0_0_7b67fd597b27178adccfd2ae2a3f98cb.jpg
МАДРИД, 29 дек - РИА Новости. По меньшей мере 500 нелегальных мигрантов попытались пересечь границу между Марокко и Испанией в районе Мелильи (север Африки), в ходе столкновений пострадали по меньшей мере 13 сотрудников Гражданской гвардии Испании, передает агентство Europa Press со ссылкой на представительство испанского правительства.Две группы мигрантов, численностью приблизительно 400 и 100 человек, в среду рано утром попытались приникнуть на территорию Испании. Сотрудники правоохранительных органов Испании при содействии марокканских коллег отразили натиск мигрантов, пустивших в ход палки и камни. Как сообщили испанские власти, в операции были задействованы все силы и средства, включая вертолет.По информации представительства Испании, скоординированные действия испанских и марокканских сил "полностью нейтрализовали (попытку пересечь границу), предотвратив доступ (мигрантов) на национальную территорию"."Из-за проявления крайних форм насилия со стороны (мигрантов) ... 13 агентов Гражданской гвардии были ранены", - сообщил источник в представительстве. Как отмечается, в целом правоохранители получили легкие ранения.
https://ria.ru/20211229/turtsiya-1765933939.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211229/litva-1765972191.html
испания
марокко
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149911/23/1499112360_0:0:4992:3744_1920x0_80_0_0_364b15d0f8f9923618cabdea7c7c8ae8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, марокко, африка, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:03 29.12.2021
 
Мигранты попытались прорваться в Испанию из Африки

Сотни мигрантов попытались прорваться в Испанию из Африки, ранены 13 полицейских

© AFP 2021 / Jose ColonИспанские полицейские
Испанские полицейские - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / Jose Colon
Читать ria.ru в
МАДРИД, 29 дек - РИА Новости. По меньшей мере 500 нелегальных мигрантов попытались пересечь границу между Марокко и Испанией в районе Мелильи (север Африки), в ходе столкновений пострадали по меньшей мере 13 сотрудников Гражданской гвардии Испании, передает агентство Europa Press со ссылкой на представительство испанского правительства.
Две группы мигрантов, численностью приблизительно 400 и 100 человек, в среду рано утром попытались приникнуть на территорию Испании. Сотрудники правоохранительных органов Испании при содействии марокканских коллег отразили натиск мигрантов, пустивших в ход палки и камни. Как сообщили испанские власти, в операции были задействованы все силы и средства, включая вертолет.
Мигранты - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
08:22
В Турции затонула лодка с мигрантами, двое погибли
По информации представительства Испании, скоординированные действия испанских и марокканских сил "полностью нейтрализовали (попытку пересечь границу), предотвратив доступ (мигрантов) на национальную территорию".
"Из-за проявления крайних форм насилия со стороны (мигрантов) ... 13 агентов Гражданской гвардии были ранены", - сообщил источник в представительстве. Как отмечается, в целом правоохранители получили легкие ранения.
Нелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
12:19В мире
Литва отказалась выполнять требования Евросоюза по мигрантам
 
В миреИспанияМароккоАфрикаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
23:10Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
23:03Премьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалиции
22:50Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран
Лента новостейМолния
В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвоеПремьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалицииБелый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран