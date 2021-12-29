https://ria.ru/20211229/migranty-1766023980.html

Мигранты попытались прорваться в Испанию из Африки

Мигранты попытались прорваться в Испанию из Африки - РИА Новости, 29.12.2021

Мигранты попытались прорваться в Испанию из Африки

По меньшей мере 500 нелегальных мигрантов попытались пересечь границу между Марокко и Испанией в районе Мелильи (север Африки), в ходе столкновений пострадали... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:03

2021-12-29T16:03

2021-12-29T16:03

в мире

испания

марокко

африка

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МАДРИД, 29 дек - РИА Новости. По меньшей мере 500 нелегальных мигрантов попытались пересечь границу между Марокко и Испанией в районе Мелильи (север Африки), в ходе столкновений пострадали по меньшей мере 13 сотрудников Гражданской гвардии Испании, передает агентство Europa Press со ссылкой на представительство испанского правительства.Две группы мигрантов, численностью приблизительно 400 и 100 человек, в среду рано утром попытались приникнуть на территорию Испании. Сотрудники правоохранительных органов Испании при содействии марокканских коллег отразили натиск мигрантов, пустивших в ход палки и камни. Как сообщили испанские власти, в операции были задействованы все силы и средства, включая вертолет.По информации представительства Испании, скоординированные действия испанских и марокканских сил "полностью нейтрализовали (попытку пересечь границу), предотвратив доступ (мигрантов) на национальную территорию"."Из-за проявления крайних форм насилия со стороны (мигрантов) ... 13 агентов Гражданской гвардии были ранены", - сообщил источник в представительстве. Как отмечается, в целом правоохранители получили легкие ранения.

https://ria.ru/20211229/turtsiya-1765933939.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/litva-1765972191.html

испания

марокко

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в мире, испания, марокко, африка, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии