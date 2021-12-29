https://ria.ru/20211229/migranty-1765923602.html
Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными - РИА Новости, 29.12.2021
Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
Мигрантам в России с 29 декабря 2021 года начнут выдавать патенты для работы в форме карты с электронным носителем информации, содержащим сведения об их... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T00:42
2021-12-29T00:42
2021-12-29T00:42
общество
москва
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мигрантам в России с 29 декабря 2021 года начнут выдавать патенты для работы в форме карты с электронным носителем информации, содержащим сведения об их отпечатках пальцев и биометрии лица, соответствующий приказ главы МВД РФ Владимира Колокольцева вступил в силу в среду.Патент будет содержать такую информацию, как фото владельца, ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию. На другой его стороне будет наименование региона, где работает владелец патента, название территориального органа МВД, выдавшего патент, а также дату его выдачи.На документе будет электронный носитель информации - он будет представлять собой микросхему с бесконтактным интерфейсом. Также документ будет содержать следующие биометрические персональные данные владельца патента: электронное изображение лица и электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук, пригодные для его идентификации.
https://ria.ru/20211229/inostrantsy-1765922904.html
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общество, москва, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты, россия
Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
Мигрантам в России начнут выдавать патенты с 29 декабря биометрическими данными