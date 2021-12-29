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Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов - РИА Новости, 29.12.2021
Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
Иностранцев, приехавших в Россию на срок более 90 дней, обязали фотографироваться и проходить дактилоскопическую регистрацию в течение 90 дней с момента въезда, РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T00:30
2021-12-29T00:30
общество
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Иностранцев, приехавших в Россию на срок более 90 дней, обязали фотографироваться и проходить дактилоскопическую регистрацию в течение 90 дней с момента въезда, а трудовым мигрантам нужно сделать это в течение 30 дней или при получении документов на работу; соответствующие изменения в законодательство вступили в силу 29 декабря 2021 года.При этом для иностранцев, которые приехали в Россию работать, обязательны дактилоскопия и фотографирование в течение 30 дней с момента въезда в страну, либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.В документе также говорится, что в отдельных субъектах России содействие в проведении дактилоскопии территориальным органам в сфере внутренних дел должны оказывать федеральные государственные унитарные предприятия. В Москве же для проведения дактилоскопии и фотографирования такое содействие может оказываться "уполномоченными организациями" (какие конкретно имеются в виду организации - в документе не уточняется). Порядок такого содействия устанавливается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел."Содействие в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации осуществляется подведомственным предприятием и уполномоченной организацией в соответствии с ФЗ от 25 июля 1998 года N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации", - говорится в документе.Для проведения этих процедур, дактилоскопии и фотографирования, приехавшие в Россию иностранцы должны лично обратиться в территориальных орган МВД, подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.Уточняется, что и трудовые мигранты, и просто иностранцы, приехавшие в Россию на срок более 90 дней, подвергаются обоим процедурам единожды. Им будет выдаваться соответствующий документ о прохождении дактилоскопии.По возможности данные документы будут выдаваться в виде карты с электронным носителем информации:... "документ… выдается в форме карты с электронным носителем информации для хранения биометрических персональных данных владельца,... а также для хранения персональных данных владельца - фамилии, имени, отчества,... даты и места рождения, пола, гражданства, реквизитов документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина". Под биометрическими персональными данными понимаются фото и изображение узоров отпечатков пальцев.Это же касается и лиц без гражданства, которым в России выдают временные удостоверения личности.
https://ria.ru/20211229/inostrantsy-1765922904.html
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общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты, россия
00:30 29.12.2021
 
Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов

В России вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для некоторых мигрантов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве
Пешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Иностранцев, приехавших в Россию на срок более 90 дней, обязали фотографироваться и проходить дактилоскопическую регистрацию в течение 90 дней с момента въезда, а трудовым мигрантам нужно сделать это в течение 30 дней или при получении документов на работу; соответствующие изменения в законодательство вступили в силу 29 декабря 2021 года.
"Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда в РФ", - говорится в документе.
При этом для иностранцев, которые приехали в Россию работать, обязательны дактилоскопия и фотографирование в течение 30 дней с момента въезда в страну, либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.
В документе также говорится, что в отдельных субъектах России содействие в проведении дактилоскопии территориальным органам в сфере внутренних дел должны оказывать федеральные государственные унитарные предприятия. В Москве же для проведения дактилоскопии и фотографирования такое содействие может оказываться "уполномоченными организациями" (какие конкретно имеются в виду организации - в документе не уточняется). Порядок такого содействия устанавливается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Лаборант Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
"Содействие в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации осуществляется подведомственным предприятием и уполномоченной организацией в соответствии с ФЗ от 25 июля 1998 года N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации", - говорится в документе.
Для проведения этих процедур, дактилоскопии и фотографирования, приехавшие в Россию иностранцы должны лично обратиться в территориальных орган МВД, подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.
Уточняется, что и трудовые мигранты, и просто иностранцы, приехавшие в Россию на срок более 90 дней, подвергаются обоим процедурам единожды. Им будет выдаваться соответствующий документ о прохождении дактилоскопии.
По возможности данные документы будут выдаваться в виде карты с электронным носителем информации:... "документ… выдается в форме карты с электронным носителем информации для хранения биометрических персональных данных владельца,... а также для хранения персональных данных владельца - фамилии, имени, отчества,... даты и места рождения, пола, гражданства, реквизитов документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина". Под биометрическими персональными данными понимаются фото и изображение узоров отпечатков пальцев.
Это же касается и лиц без гражданства, которым в России выдают временные удостоверения личности.
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
Вчера, 13:35
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ОбществоМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МигрантыРоссия
 
 
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