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Владимир Шевченко назначен ректором МИФИ
Владимир Шевченко назначен ректором МИФИ - РИА Новости, 29.12.2021
Владимир Шевченко назначен ректором МИФИ
Ректором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" до 2026 года назначен Владимир Шевченко, сообщает пресс-служба Минобрнауки. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:40
2021-12-29T16:40
общество
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
навигатор абитуриента
владимир шевченко
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ректором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" до 2026 года назначен Владимир Шевченко, сообщает пресс-служба Минобрнауки.Владимир Шевченко в 1996 году с отличием окончил МИФИ. Более 10 лет проработал в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы. Он обладает большим опытом работы в рамках мегапроектов, предложенных и реализуемых Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", говорится в сообщении.Владимир Шевченко был назначен врио ректора МИФИ 3 июля 2021 года вместо Михаила Стриханова, который возглавлял НИЯУ МИФИ с 2007 по 2021 годы. Сегодня он занимает пост директора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ.
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общество, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", навигатор абитуриента, владимир шевченко
16:40 29.12.2021
 

Владимир Шевченко назначен ректором МИФИ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности ректора НИЯУ "МИФИ" Владимир Шевченко во время онлайн-конференции на тему: "Всероссийский инженерный конкурс - взгляд за горизонт 2030". 30 ноября 2021
Исполняющий обязанности ректора НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко во время онлайн-конференции на тему: Всероссийский инженерный конкурс - взгляд за горизонт 2030. 30 ноября 2021 - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ректором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" до 2026 года назначен Владимир Шевченко, сообщает пресс-служба Минобрнауки.
"С 30 декабря ректором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" назначен Владимир Игоревич Шевченко. Он будет исполнять обязанности ректора вуза до 29 декабря 2026 года", - сказано в сообщении.
Владимир Шевченко в 1996 году с отличием окончил МИФИ. Более 10 лет проработал в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы. Он обладает большим опытом работы в рамках мегапроектов, предложенных и реализуемых Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", говорится в сообщении.
Владимир Шевченко был назначен врио ректора МИФИ 3 июля 2021 года вместо Михаила Стриханова, который возглавлял НИЯУ МИФИ с 2007 по 2021 годы. Сегодня он занимает пост директора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ.
 
ОбществоНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Навигатор абитуриентаВладимир Шевченко
 
 
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