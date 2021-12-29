https://ria.ru/20211229/mifi-1766033518.html

Владимир Шевченко назначен ректором МИФИ

Владимир Шевченко назначен ректором МИФИ - РИА Новости, 29.12.2021

Владимир Шевченко назначен ректором МИФИ

Ректором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" до 2026 года назначен Владимир Шевченко, сообщает пресс-служба Минобрнауки. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:40

2021-12-29T16:40

2021-12-29T16:40

общество

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

навигатор абитуриента

владимир шевченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766033020_0:156:3050:1872_1920x0_80_0_0_bfa56bda8db90914bce4416043c533d4.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ректором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" до 2026 года назначен Владимир Шевченко, сообщает пресс-служба Минобрнауки.Владимир Шевченко в 1996 году с отличием окончил МИФИ. Более 10 лет проработал в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы. Он обладает большим опытом работы в рамках мегапроектов, предложенных и реализуемых Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", говорится в сообщении.Владимир Шевченко был назначен врио ректора МИФИ 3 июля 2021 года вместо Михаила Стриханова, который возглавлял НИЯУ МИФИ с 2007 по 2021 годы. Сегодня он занимает пост директора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", навигатор абитуриента, владимир шевченко