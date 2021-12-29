https://ria.ru/20211229/memorial-1766074116.html

Песков отказался комментировать ликвидацию "Мемориала"*

Песков отказался комментировать ликвидацию "Мемориала"* - РИА Новости, 29.12.2021

Песков отказался комментировать ликвидацию "Мемориала"*

В Кремле не комментируют решения суда о ликвидации международного общества "Мемориал"* и одноименного правозащитного центра*. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T19:53

2021-12-29T19:53

2021-12-29T19:53

ссср

москва

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

правозащитный центр "мемориал"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_035d2731c9f9b5c39a7560ffe67695cb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. В Кремле не комментируют решения суда о ликвидации международного общества "Мемориал"* и одноименного правозащитного центра*.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос, как в Кремле оценивают данное судебное решение."Это решение суда. Мы никогда не комментируем решения судов", - сказал Песков журналистам.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.Верховный суд РФ во вторник постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. В среду аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд. Оба решения защита намерена обжаловать.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России

https://ria.ru/20211229/politika-1765964255.html

ссср

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, москва, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, правозащитный центр "мемориал", россия