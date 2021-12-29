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Песков отказался комментировать ликвидацию "Мемориала"*
Песков отказался комментировать ликвидацию "Мемориала"* - РИА Новости, 29.12.2021
Песков отказался комментировать ликвидацию "Мемориала"*
В Кремле не комментируют решения суда о ликвидации международного общества "Мемориал"* и одноименного правозащитного центра*. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T19:53
2021-12-29T19:53
2021-12-29T19:53
ссср
москва
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
правозащитный центр "мемориал"
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. В Кремле не комментируют решения суда о ликвидации международного общества "Мемориал"* и одноименного правозащитного центра*.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос, как в Кремле оценивают данное судебное решение."Это решение суда. Мы никогда не комментируем решения судов", - сказал Песков журналистам.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.Верховный суд РФ во вторник постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. В среду аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд. Оба решения защита намерена обжаловать.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России
https://ria.ru/20211229/politika-1765964255.html
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ссср, москва, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, правозащитный центр "мемориал", россия
Песков отказался комментировать ликвидацию "Мемориала"*
Пресс-секретарь президента Песков отказался комментировать ликвидацию "Мемориала"*