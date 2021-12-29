https://ria.ru/20211229/memorial-1765984518.html

Правозащитный центр "Мемориал"* заявил, что продолжит деятельность в России

Правозащитный центр "Мемориал"* заявил, что продолжит деятельность в России - РИА Новости, 29.12.2021

Правозащитный центр "Мемориал"* заявил, что продолжит деятельность в России

Правозащитный центр "Мемориал"* будет продолжать свою деятельность в той или иной форме, заявил адвокат Михаил Бирюков после заседания о ликвидации организации... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:11

2021-12-29T13:11

2021-12-29T13:42

правозащитный центр "мемориал"

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мемориал

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правозащитный центр "Мемориал"* будет продолжать свою деятельность в той или иной форме, заявил адвокат Михаил Бирюков после заседания о ликвидации организации в Мосгорсуде."Деятельность "Мемориала"* важна, мы продолжим свою деятельность в той или иной форме. Пока мы не знаем точно, как, так как у нас нет на руках решения", - сказал Бирюков.Как сообщил журналистам другой представитель защиты Илья Новиков, они ожидали такого решения суда и не питали иллюзий после вчерашнего постановления Верховного суда РФ.Председатель совета ПЦ "Мемориал"* Александр Черкасов назвал решение суда "политическим". "Мы с самого начала говорили, что закон об иностранных агентах не правовой и не подлежит исправлению, а только отмене, поскольку он исходно направлен на удушение гражданских прав", - заявил Черкасов.Обсуждаются различные планы по возможной дальнейшей деятельности правозащитного центра "Мемориал"*, сообщил член совета ПЦ "Мемориал"* Олег Орлов.Он подтвердил, что решение о ликвидации ПЦ "Мемориал"* будет обжаловано.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.Верховный суд РФ во вторник постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. Сегодня аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд. Оба решения защита намерена обжаловать.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России

https://ria.ru/20211229/memorial-1765975886.html

https://ria.ru/20211229/politika-1765964255.html

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