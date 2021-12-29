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https://ria.ru/20211229/memorial-1765984518.html
Правозащитный центр "Мемориал"* заявил, что продолжит деятельность в России
Правозащитный центр "Мемориал"* заявил, что продолжит деятельность в России - РИА Новости, 29.12.2021
Правозащитный центр "Мемориал"* заявил, что продолжит деятельность в России
Правозащитный центр "Мемориал"* будет продолжать свою деятельность в той или иной форме, заявил адвокат Михаил Бирюков после заседания о ликвидации организации... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:11
2021-12-29T13:42
правозащитный центр "мемориал"
россия
происшествия
общество
москва
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
мемориал
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правозащитный центр "Мемориал"* будет продолжать свою деятельность в той или иной форме, заявил адвокат Михаил Бирюков после заседания о ликвидации организации в Мосгорсуде."Деятельность "Мемориала"* важна, мы продолжим свою деятельность в той или иной форме. Пока мы не знаем точно, как, так как у нас нет на руках решения", - сказал Бирюков.Как сообщил журналистам другой представитель защиты Илья Новиков, они ожидали такого решения суда и не питали иллюзий после вчерашнего постановления Верховного суда РФ.Председатель совета ПЦ "Мемориал"* Александр Черкасов назвал решение суда "политическим". "Мы с самого начала говорили, что закон об иностранных агентах не правовой и не подлежит исправлению, а только отмене, поскольку он исходно направлен на удушение гражданских прав", - заявил Черкасов.Обсуждаются различные планы по возможной дальнейшей деятельности правозащитного центра "Мемориал"*, сообщил член совета ПЦ "Мемориал"* Олег Орлов.Он подтвердил, что решение о ликвидации ПЦ "Мемориал"* будет обжаловано.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.Верховный суд РФ во вторник постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. Сегодня аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд. Оба решения защита намерена обжаловать.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России
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правозащитный центр "мемориал", россия, происшествия, общество, москва, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, мемориал, ссср, олег орлов, илья новиков, александр черкасов
13:11 29.12.2021 (обновлено: 13:42 29.12.2021)
 
Правозащитный центр "Мемориал"* заявил, что продолжит деятельность в России

Адвокат правозащитного "Мемориала" Бирюков: организация продолжит деятельность в России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПолицейские у здания суда
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правозащитный центр "Мемориал"* будет продолжать свою деятельность в той или иной форме, заявил адвокат Михаил Бирюков после заседания о ликвидации организации в Мосгорсуде.
"Деятельность "Мемориала"* важна, мы продолжим свою деятельность в той или иной форме. Пока мы не знаем точно, как, так как у нас нет на руках решения", - сказал Бирюков.
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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Дипломаты из восьми стран приехали на процесс по "Мемориалу"*
Как сообщил журналистам другой представитель защиты Илья Новиков, они ожидали такого решения суда и не питали иллюзий после вчерашнего постановления Верховного суда РФ.
Председатель совета ПЦ "Мемориал"* Александр Черкасов назвал решение суда "политическим". "Мы с самого начала говорили, что закон об иностранных агентах не правовой и не подлежит исправлению, а только отмене, поскольку он исходно направлен на удушение гражданских прав", - заявил Черкасов.
Обсуждаются различные планы по возможной дальнейшей деятельности правозащитного центра "Мемориал"*, сообщил член совета ПЦ "Мемориал"* Олег Орлов.
"У нас есть планы, но я их пока не буду публично обсуждать. Мы думаем, обсуждаем, у нас разные планы, но пока никаких четких, которые я мог бы сейчас изложить, нет", - сказал Орлов РИА Новости, отвечая на вопрос о возможных форматах продолжения деятельности ПЦ "Мемориал"*.
Он подтвердил, что решение о ликвидации ПЦ "Мемориал"* будет обжаловано.
В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.
Верховный суд РФ во вторник постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. Сегодня аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд. Оба решения защита намерена обжаловать.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
11:47
В Госдуме оценили заявления, осуждающие решение ликвидировать "Мемориал"*
По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.
А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
01:02
Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
 
Правозащитный центр "Мемориал"РоссияПроисшествияОбществоМоскваМосковский городской судГенеральная прокуратура РФМемориалСССРОлег ОрловИлья НовиковАлександр Черкасов
 
 
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