https://ria.ru/20211229/memorial-1765976657.html

Мосгорсуд ликвидировал "Мемориал"*

Мосгорсуд ликвидировал "Мемориал"* - РИА Новости, 29.12.2021

Мосгорсуд ликвидировал "Мемориал"*

Мосгорсуд постановил закрыть правозащитный центр "Мемориал"* по иску столичной прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости из здания суда. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:36

2021-12-29T12:36

2021-12-29T15:29

происшествия

москва

правозащитный центр "мемориал"

россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мосгорсуд постановил закрыть правозащитный центр "Мемориал"* по иску столичной прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости из здания суда."Требование прокурора удовлетворить, "Мемориал"* — ликвидировать", — сказал судья Михаил Казаков.Защита намерена подать апелляцию, заявил агентству адвокат Михаил Бирюков.Накануне аналогичное решение по международному "Мемориалу"* принял Верховный суд России. Иски о ликвидации обеих структур подали соответственно Генеральная прокуратура и прокуратура Москвы.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться. — Прим. ред.) <…> с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.*Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России.

https://ria.ru/20211229/gosdep-1765924296.html

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происшествия, москва, правозащитный центр "мемориал", россия