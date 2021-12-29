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https://ria.ru/20211229/memorial-1765975886.html
Дипломаты из восьми стран приехали на процесс по "Мемориалу"*
Дипломаты из восьми стран приехали на процесс по "Мемориалу"* - РИА Новости, 29.12.2021
Дипломаты из восьми стран приехали на процесс по "Мемориалу"*
Дипломаты из США, Германии и еще шести стран прибыли в суд на рассмотрение иска столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, сообщили... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:34
2021-12-29T12:35
в мире
общество
сша
генеральная прокуратура рф
мемориал
правозащитный центр "мемориал"
россия
происшествия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Дипломаты из США, Германии и еще шести стран прибыли в суд на рассмотрение иска столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде."Дипломаты из восьми стран: Испания, Эстония, Литва, Финляндия, Швеция, Дания, США, Германия - прибыли в суд", - сказал собеседник агентства.Сегодня суд перешел к прениям сторон - финальной стадии процесса, после которой судья ушел выносить решение.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.Накануне Верховный суд РФ постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. Сотрудники организации заявили, что будут обжаловать решение суда и искать законные способы продолжать работу.В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил мнение, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.*Организация признана в России иностранным агентом
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в мире, общество, сша, генеральная прокуратура рф, мемориал, правозащитный центр "мемориал", россия, происшествия, литва, испания, финляндия, эстония, дания, германия, швеция
12:34 29.12.2021 (обновлено: 12:35 29.12.2021)
 
Дипломаты из восьми стран приехали на процесс по "Мемориалу"*

Дипломаты из США и еще семи стран приехали на процесс по делу правозащитного "Мемориала"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Дипломаты из США, Германии и еще шести стран прибыли в суд на рассмотрение иска столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
"Дипломаты из восьми стран: Испания, Эстония, Литва, Финляндия, Швеция, Дания, США, Германия - прибыли в суд", - сказал собеседник агентства.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
12:12
В правозащитном "Мемориале"* назвали дело о ликвидации политическим
Сегодня суд перешел к прениям сторон - финальной стадии процесса, после которой судья ушел выносить решение.
В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.
Накануне Верховный суд РФ постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. Сотрудники организации заявили, что будут обжаловать решение суда и искать законные способы продолжать работу.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
11:47
В Госдуме оценили заявления, осуждающие решение ликвидировать "Мемориал"*
В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил мнение, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.
По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
10:51
Прокурор заявил о финансовой непрозрачности в работе "Мемориала"*
А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
*Организация признана в России иностранным агентом
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
10:27
Прокурор заявил о поддержке "Мемориалом"* незаконных протестных акций
 
В миреОбществоСШАГенеральная прокуратура РФМемориалПравозащитный центр "Мемориал"РоссияПроисшествияЛитваИспанияФинляндияЭстонияДанияГерманияШвеция
 
 
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