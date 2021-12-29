12:34 29.12.2021 (обновлено: 12:35 29.12.2021)
Дипломаты из восьми стран приехали на процесс по "Мемориалу"*
Дипломаты из США и еще семи стран приехали на процесс по делу правозащитного "Мемориала"
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРешетка перед зданием Московского городского суда
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Дипломаты из США, Германии и еще шести стран прибыли в суд на рассмотрение иска столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
"Дипломаты из восьми стран: Испания, Эстония, Литва, Финляндия, Швеция, Дания, США, Германия - прибыли в суд", - сказал собеседник агентства.
Сегодня суд перешел к прениям сторон - финальной стадии процесса, после которой судья ушел выносить решение.
В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.
Накануне Верховный суд РФ постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. Сотрудники организации заявили, что будут обжаловать решение суда и искать законные способы продолжать работу.
В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил мнение, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.
По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.
А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
*Организация признана в России иностранным агентом