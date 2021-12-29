https://ria.ru/20211229/memorial-1765970339.html

В правозащитном "Мемориале"* назвали дело о ликвидации политическим

В правозащитном "Мемориале"* назвали дело о ликвидации политическим - РИА Новости, 29.12.2021

В правозащитном "Мемориале"* назвали дело о ликвидации политическим

Деятельность правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал"* полезна для государства и его граждан, заявил в среду председатель совета ПЦ Александр Черкасов в... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:12

2021-12-29T12:12

2021-12-29T12:41

мемориал

россия

происшествия

общество

ссср

генеральная прокуратура рф

правозащитный центр "мемориал"

александр черкасов

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Деятельность правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал"* полезна для государства и его граждан, заявил в среду председатель совета ПЦ Александр Черкасов в Мосгорсуде.Один из юристов организации Григорий Вайпер между тем сравнил иск о ликвидации с процессами над советскими диссидентами и высказал мнение о "политическом характере дела".А адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы "Мемориала"*, посвятил свое выступление результатам работы правозащитного центра: в частности, тысячам людям, которые получили бесплатную юридическую помощь.Кроме того, по его словам, усилиями "Мемориала"* жители Ирганайской долины в Дагестане получили дорожную карту по получению выплат после затопления их домов из-за строительства ГЭС в 2008 году.Прокурор в ходе сегодняшних прений в свою очередь заявил, что "Мемориал"* поддерживал несанкционированные протестные акции, направленные на дестабилизацию государства, а деятельность организации ведется финансово непрозрачно.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.Накануне Верховный суд РФ постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. Сотрудники организации заявили, что будут обжаловать решение суда и искать законные способы продолжать работу.В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил мнение, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.*Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20211229/memorial-1765975886.html

https://ria.ru/20211229/politika-1765964255.html

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мемориал, россия, происшествия, общество, ссср, генеральная прокуратура рф, правозащитный центр "мемориал", александр черкасов