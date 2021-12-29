https://ria.ru/20211229/memorial-1765970339.html
В правозащитном "Мемориале"* назвали дело о ликвидации политическим
В правозащитном "Мемориале"* назвали дело о ликвидации политическим - РИА Новости, 29.12.2021
В правозащитном "Мемориале"* назвали дело о ликвидации политическим
Деятельность правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал"* полезна для государства и его граждан, заявил в среду председатель совета ПЦ Александр Черкасов в... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:12
2021-12-29T12:12
2021-12-29T12:41
мемориал
россия
происшествия
общество
ссср
генеральная прокуратура рф
правозащитный центр "мемориал"
александр черкасов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Деятельность правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал"* полезна для государства и его граждан, заявил в среду председатель совета ПЦ Александр Черкасов в Мосгорсуде.Один из юристов организации Григорий Вайпер между тем сравнил иск о ликвидации с процессами над советскими диссидентами и высказал мнение о "политическом характере дела".А адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы "Мемориала"*, посвятил свое выступление результатам работы правозащитного центра: в частности, тысячам людям, которые получили бесплатную юридическую помощь.Кроме того, по его словам, усилиями "Мемориала"* жители Ирганайской долины в Дагестане получили дорожную карту по получению выплат после затопления их домов из-за строительства ГЭС в 2008 году.Прокурор в ходе сегодняшних прений в свою очередь заявил, что "Мемориал"* поддерживал несанкционированные протестные акции, направленные на дестабилизацию государства, а деятельность организации ведется финансово непрозрачно.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.Накануне Верховный суд РФ постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. Сотрудники организации заявили, что будут обжаловать решение суда и искать законные способы продолжать работу.В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил мнение, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.*Организация признана в России иностранным агентом
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мемориал, россия, происшествия, общество, ссср, генеральная прокуратура рф, правозащитный центр "мемориал", александр черкасов
12:12 29.12.2021 (обновлено: 12:41 29.12.2021)
В правозащитном "Мемориале"* назвали дело о ликвидации политическим
Председатель "Мемориала" Черкасов: дело о ликвидации организации является политическим
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Деятельность правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал
"* полезна для государства и его граждан, заявил в среду председатель совета ПЦ Александр Черкасов
в Мосгорсуде.
"Вся наша деятельность была направлена на защиту граждан и полезна для общества и государства. Ликвидация "Мемориала"* - это не решение проблемы. Вы хотите разбить красную лампочку, которая сигнализирует о том, что что-то идет не так", - сказал Черкасов.
Один из юристов организации Григорий Вайпер между тем сравнил иск о ликвидации с процессами над советскими диссидентами и высказал мнение о "политическом характере дела".
А адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы "Мемориала"*, посвятил свое выступление результатам работы правозащитного центра: в частности, тысячам людям, которые получили бесплатную юридическую помощь.
Кроме того, по его словам, усилиями "Мемориала"* жители Ирганайской долины в Дагестане получили дорожную карту по получению выплат после затопления их домов из-за строительства ГЭС в 2008 году.
Прокурор в ходе сегодняшних прений в свою очередь заявил, что "Мемориал"* поддерживал несанкционированные протестные акции, направленные на дестабилизацию государства, а деятельность организации ведется финансово непрозрачно.
В ноябре Генпрокуратура
и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"
*.
Накануне Верховный суд РФ постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. Сотрудники организации заявили, что будут обжаловать решение суда и искать законные способы продолжать работу.
В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев
выразил мнение, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.
По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР
как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.
А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
*Организация признана в России иностранным агентом