https://ria.ru/20211229/memorial-1765946539.html

Прокурор заявил о поддержке "Мемориалом"* незаконных протестных акций

Прокурор заявил о поддержке "Мемориалом"* незаконных протестных акций - РИА Новости, 29.12.2021

Прокурор заявил о поддержке "Мемориалом"* незаконных протестных акций

Признанный иноагентом правозащитный центр "Мемориал"* поддерживал несанкционированные протестные акции, направленные на дестабилизацию государства, заявил... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T10:27

2021-12-29T10:27

2021-12-29T10:42

правозащитный центр "мемориал"

россия

общество

генеральная прокуратура рф

великая отечественная война (1941-1945)

валерий фадеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761305284_0:93:2907:1728_1920x0_80_0_0_fe8af5faee8babacbd5edb9322aaf47b.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Признанный иноагентом правозащитный центр "Мемориал"* поддерживал несанкционированные протестные акции, направленные на дестабилизацию государства, заявил прокурор в ходе прений в среду."Организация систематически поддерживала протесты и протестные движения, направленные на дестабилизацию страны", - заявил представитель ведомства в Мосгорсуде, обосновывая необходимость ликвидации "Мемориала"*.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.Накануне Верховный суд РФ постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. Сотрудники организации заявили, что будут обжаловать решение суда и искать законные способы продолжать работу.В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил мнение, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России.

https://ria.ru/20211229/gosdep-1765924296.html

https://ria.ru/20211228/memorial-1765844347.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

правозащитный центр "мемориал", россия, общество, генеральная прокуратура рф, великая отечественная война (1941-1945), валерий фадеев