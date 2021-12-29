https://ria.ru/20211229/memorial-1765945298.html

Мосгорсуд начал заседание по ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*

Мосгорсуд начал заседание по ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* - РИА Новости, 29.12.2021

Мосгорсуд начал заседание по ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*

Мосгорсуд в среду начал очередное заседание по иску о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, передает корреспондент РИА Новости из здания суда. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T10:20

2021-12-29T10:20

2021-12-29T10:20

общество

ссср

москва

генеральная прокуратура рф

валерий фадеев

правозащитный центр "мемориал"

россия

михаил казаков

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в среду начал очередное заседание по иску о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, передает корреспондент РИА Новости из здания суда."Судебное заседание продолжено после перерыва", - объявил судья Михаил Казаков.Как ожидается, сегодня суд перейдет к прениям сторон - финальной стадии процесса, после которой судья уходит выносить решение.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал" (признано иноагентом в РФ), другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал".Накануне Верховный суд РФ постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. Сотрудники организации заявили, что будут обжаловать решение суда и искать законные способы продолжать работу.В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил мнение, что было бы полезным дать "Мемориалу" возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России.

https://radiosputnik.ria.ru/20211228/memorial-1765906674.html

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общество, ссср, москва, генеральная прокуратура рф, валерий фадеев, правозащитный центр "мемориал", россия, михаил казаков