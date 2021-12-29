Мосгорсуд начал заседание по ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*
Мосгорсуд начал заседание по иску о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в среду начал очередное заседание по иску о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
"Судебное заседание продолжено после перерыва", - объявил судья Михаил Казаков.
Как ожидается, сегодня суд перейдет к прениям сторон - финальной стадии процесса, после которой судья уходит выносить решение.
В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал" (признано иноагентом в РФ), другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал".
Накануне Верховный суд РФ постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. Сотрудники организации заявили, что будут обжаловать решение суда и искать законные способы продолжать работу.
В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил мнение, что было бы полезным дать "Мемориалу" возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.
По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.
А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России.