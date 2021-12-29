Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211229/mechta-1765929178.html
Замминистра обороны исполнил мечту школьника прокатиться на вертолете
Замминистра обороны исполнил мечту школьника прокатиться на вертолете - РИА Новости, 29.12.2021
Замминистра обороны исполнил мечту школьника прокатиться на вертолете
Замминистра обороны Алексей Криворучко исполнил желание школьника из Краснодара прокатиться на вертолете и танке, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T05:13
2021-12-29T19:56
хорошие новости
общество
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-8
алексей криворучко
т-72б3
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766074396_0:126:853:606_1920x0_80_0_0_554f042c7b38830baa691cae19471ccd.png
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Замминистра обороны Алексей Криворучко исполнил желание школьника из Краснодара прокатиться на вертолете и танке, сообщили журналистам в Минобороны.Как отмечают в министерстве, мечту мальчика, в частности, помогли исполнить летчики вертолетного соединения Южного военного округа на территории аэродрома "Кореновск" в Краснодарском крае — Кириллу и его семье предоставили возможность полетать на вертолете.Кроме того, на аэродроме мальчик пообщался с военными летчиками и побывал в кабине учебного тренажера вертолета Ми-8. Также военные вручили Кириллу настоящий вертолетный шлем.Затем школьник вместе с родителями и младшим братом посетил полигон учебного центра в населенном пункте Молькино, где мальчика прокатили на танке Т-72Б3. Также на полигоне военнослужащие устроили для школьника выставку стрелкового вооружения, где Кирилла позволили подержать в руках настоящее оружие.Благотворительная акция "Елка желаний" стартовала на прошлой неделе под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Минобороны обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом.В благотворительном проекте входящим в президентскую платформу "Россия — страна возможностей" военное ведомство принимает участие впервые.
https://ria.ru/20211221/putin-1764777381.html
https://ria.ru/20211214/zhelanie-1763695666.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766074396_0:24:853:664_1920x0_80_0_0_aebad304213d96a5858ab5acf8e574d0.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-8, алексей криворучко, т-72б3, россия
05:13 29.12.2021 (обновлено: 19:56 29.12.2021)
 
Замминистра обороны исполнил мечту школьника прокатиться на вертолете

Замминистра обороны Криворучко исполнил желание школьника прокатиться на вертолете и танке

© Фото : Минобороны РФЗамминистра обороны РФ Алексей Криворучко
Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Замминистра обороны Алексей Криворучко исполнил желание школьника из Краснодара прокатиться на вертолете и танке, сообщили журналистам в Минобороны.

"Кирилл Рыжов из Краснодара, участвуя в акции "Елка желаний", сообщил, что мечтает полетать на военном вертолёте и прокатиться в настоящем танке. Шар с мечтой краснодарского школьника снял с Елки желаний, установленной в Минобороны Российской Федерации, заместитель главы российского военного ведомства Алексей Криворучко", — рассказали в ведомстве.

Как отмечают в министерстве, мечту мальчика, в частности, помогли исполнить летчики вертолетного соединения Южного военного округа на территории аэродрома "Кореновск" в Краснодарском крае — Кириллу и его семье предоставили возможность полетать на вертолете.
Кроме того, на аэродроме мальчик пообщался с военными летчиками и побывал в кабине учебного тренажера вертолета Ми-8. Также военные вручили Кириллу настоящий вертолетный шлем.
Путин позвонил мальчику, которому обещал гитару на Новый год - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 17:22Хорошие новости
Путин подарил гитару мечтавшему о ней подростку из Подмосковья
Затем школьник вместе с родителями и младшим братом посетил полигон учебного центра в населенном пункте Молькино, где мальчика прокатили на танке Т-72Б3. Также на полигоне военнослужащие устроили для школьника выставку стрелкового вооружения, где Кирилла позволили подержать в руках настоящее оружие.
Благотворительная акция "Елка желаний" стартовала на прошлой неделе под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Минобороны обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом.
В благотворительном проекте входящим в президентскую платформу "Россия — страна возможностей" военное ведомство принимает участие впервые.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 16:49Хорошие новости
Путин исполнил желание девочки, мечтавшей посмотреть "Лебединое озеро"
 
Хорошие новостиОбществоКраснодарский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-8Алексей КриворучкоТ-72Б3Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
23:10Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
23:03Премьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалиции
22:50Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран
Лента новостейМолния
В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвоеПремьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалицииБелый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран