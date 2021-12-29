05:13 29.12.2021 (обновлено: 19:56 29.12.2021)
Замминистра обороны исполнил мечту школьника прокатиться на вертолете
Замминистра обороны Криворучко исполнил желание школьника прокатиться на вертолете и танке
© Фото : Минобороны РФЗамминистра обороны РФ Алексей Криворучко
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Замминистра обороны Алексей Криворучко исполнил желание школьника из Краснодара прокатиться на вертолете и танке, сообщили журналистам в Минобороны.
"Кирилл Рыжов из Краснодара, участвуя в акции "Елка желаний", сообщил, что мечтает полетать на военном вертолёте и прокатиться в настоящем танке. Шар с мечтой краснодарского школьника снял с Елки желаний, установленной в Минобороны Российской Федерации, заместитель главы российского военного ведомства Алексей Криворучко", — рассказали в ведомстве.
Как отмечают в министерстве, мечту мальчика, в частности, помогли исполнить летчики вертолетного соединения Южного военного округа на территории аэродрома "Кореновск" в Краснодарском крае — Кириллу и его семье предоставили возможность полетать на вертолете.
Кроме того, на аэродроме мальчик пообщался с военными летчиками и побывал в кабине учебного тренажера вертолета Ми-8. Также военные вручили Кириллу настоящий вертолетный шлем.
Затем школьник вместе с родителями и младшим братом посетил полигон учебного центра в населенном пункте Молькино, где мальчика прокатили на танке Т-72Б3. Также на полигоне военнослужащие устроили для школьника выставку стрелкового вооружения, где Кирилла позволили подержать в руках настоящее оружие.
Благотворительная акция "Елка желаний" стартовала на прошлой неделе под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Минобороны обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом.
В благотворительном проекте входящим в президентскую платформу "Россия — страна возможностей" военное ведомство принимает участие впервые.