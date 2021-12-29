https://ria.ru/20211229/mechta-1765929178.html

Замминистра обороны исполнил мечту школьника прокатиться на вертолете

Замминистра обороны исполнил мечту школьника прокатиться на вертолете - РИА Новости, 29.12.2021

Замминистра обороны исполнил мечту школьника прокатиться на вертолете

Замминистра обороны Алексей Криворучко исполнил желание школьника из Краснодара прокатиться на вертолете и танке, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T05:13

2021-12-29T05:13

2021-12-29T19:56

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краснодарский край

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-8

алексей криворучко

т-72б3

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Замминистра обороны Алексей Криворучко исполнил желание школьника из Краснодара прокатиться на вертолете и танке, сообщили журналистам в Минобороны.Как отмечают в министерстве, мечту мальчика, в частности, помогли исполнить летчики вертолетного соединения Южного военного округа на территории аэродрома "Кореновск" в Краснодарском крае — Кириллу и его семье предоставили возможность полетать на вертолете.Кроме того, на аэродроме мальчик пообщался с военными летчиками и побывал в кабине учебного тренажера вертолета Ми-8. Также военные вручили Кириллу настоящий вертолетный шлем.Затем школьник вместе с родителями и младшим братом посетил полигон учебного центра в населенном пункте Молькино, где мальчика прокатили на танке Т-72Б3. Также на полигоне военнослужащие устроили для школьника выставку стрелкового вооружения, где Кирилла позволили подержать в руках настоящее оружие.Благотворительная акция "Елка желаний" стартовала на прошлой неделе под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Минобороны обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом.В благотворительном проекте входящим в президентскую платформу "Россия — страна возможностей" военное ведомство принимает участие впервые.

https://ria.ru/20211221/putin-1764777381.html

https://ria.ru/20211214/zhelanie-1763695666.html

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общество, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-8, алексей криворучко, т-72б3, россия