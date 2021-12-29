https://ria.ru/20211229/mayonez-1765921132.html

Диетолог рассказала, как снизить калорийность блюд с майонезом

Диетолог рассказала, как снизить калорийность блюд с майонезом - РИА Новости, 29.12.2021

Диетолог рассказала, как снизить калорийность блюд с майонезом

Популярный среди россиян майонез имеет довольно скандальную репутацию. Многие врачи считают его кулинарным злом, в частности, из-за высокой калорийности. Как... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T02:15

2021-12-29T02:15

2021-12-29T02:15

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Популярный среди россиян майонез имеет довольно скандальную репутацию. Многие врачи считают его кулинарным злом, в частности, из-за высокой калорийности. Как снизить вред от любимого соуса, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Анна Мелехина.Состав майонеза достаточно безобиден, в него входят яйца, растительное масло, горчица, уксус, сахар и соль, отметила Мелехина. Соус не причинит вреда организму, если использовать его в небольшом количестве, считает она.Майонез не так калориен, как другая заправка для салатов — растительное масло, продолжила диетолог. В ста граммах соуса содержится в среднем 600 килокалорий, а в таком же количестве масла — 900 килокалорий. При этом жирность традиционных сортов майонеза составляет 67 процентов, а растительного масла — 99 процентов, добавила врач.Однако майонезом принято щедро заправлять и без того сытные салаты. А во время застолья после оливье, селедки под шубой или мимозы переходить к мясным блюдам, напомнила Мелехина. В результате калорийность праздничного меню в целом становится слишком высокой."Салаты нами воспринимаются как закуска, после которой идет основное блюдо. Однако, к примеру, оливье по составу и калорийности — уже основное блюдо. Если по-хорошему, то к этому салату лучше бы добавить что-то овощное, а не мясное", — уверена диетолог.Она рассказала, как снизить калорийность заправки для салатов, не отказываясь от любимого соуса.Безопасное для здоровья количество майонеза — одна столовая ложка в день, уточнила она.Некоторые хозяйки надеются, что соус будет полезнее, если приготовить его самостоятельно. Но это ошибочное представление, предупредила врач.Майонез противопоказан тем людям, у которых есть аллергия на входящие в его состав продукты. Кроме того, от соуса следует отказаться при определенных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Любой дискомфорт, который может возникнуть после заправленного майонезом блюда, не стоит игнорировать, считает диетолог."Если после съеденной порции салата с майонезом ощущается тяжесть (в желудке. — Прим. ред.), ухудшилось самочувствие, появились боли, то, конечно, лучше ограничить употребление соуса. Однозначно, при обострении гастрита или панкреатита его лучше не употреблять", — подчеркнула Мелехина.

https://ria.ru/20211227/stol-1765507678.html

https://ria.ru/20211225/retsepty-1764523220.html

https://ria.ru/20211225/zastole-1765425810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, еда, здоровье, россия, анна мелехина