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Диетолог рассказала, как снизить калорийность блюд с майонезом
Диетолог рассказала, как снизить калорийность блюд с майонезом - РИА Новости, 29.12.2021
Диетолог рассказала, как снизить калорийность блюд с майонезом
Популярный среди россиян майонез имеет довольно скандальную репутацию. Многие врачи считают его кулинарным злом, в частности, из-за высокой калорийности. Как... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T02:15
2021-12-29T02:15
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общество
еда
здоровье
россия
анна мелехина
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Популярный среди россиян майонез имеет довольно скандальную репутацию. Многие врачи считают его кулинарным злом, в частности, из-за высокой калорийности. Как снизить вред от любимого соуса, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Анна Мелехина.Состав майонеза достаточно безобиден, в него входят яйца, растительное масло, горчица, уксус, сахар и соль, отметила Мелехина. Соус не причинит вреда организму, если использовать его в небольшом количестве, считает она.Майонез не так калориен, как другая заправка для салатов — растительное масло, продолжила диетолог. В ста граммах соуса содержится в среднем 600 килокалорий, а в таком же количестве масла — 900 килокалорий. При этом жирность традиционных сортов майонеза составляет 67 процентов, а растительного масла — 99 процентов, добавила врач.Однако майонезом принято щедро заправлять и без того сытные салаты. А во время застолья после оливье, селедки под шубой или мимозы переходить к мясным блюдам, напомнила Мелехина. В результате калорийность праздничного меню в целом становится слишком высокой."Салаты нами воспринимаются как закуска, после которой идет основное блюдо. Однако, к примеру, оливье по составу и калорийности — уже основное блюдо. Если по-хорошему, то к этому салату лучше бы добавить что-то овощное, а не мясное", — уверена диетолог.Она рассказала, как снизить калорийность заправки для салатов, не отказываясь от любимого соуса.Безопасное для здоровья количество майонеза — одна столовая ложка в день, уточнила она.Некоторые хозяйки надеются, что соус будет полезнее, если приготовить его самостоятельно. Но это ошибочное представление, предупредила врач.Майонез противопоказан тем людям, у которых есть аллергия на входящие в его состав продукты. Кроме того, от соуса следует отказаться при определенных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Любой дискомфорт, который может возникнуть после заправленного майонезом блюда, не стоит игнорировать, считает диетолог."Если после съеденной порции салата с майонезом ощущается тяжесть (в желудке. — Прим. ред.), ухудшилось самочувствие, появились боли, то, конечно, лучше ограничить употребление соуса. Однозначно, при обострении гастрита или панкреатита его лучше не употреблять", — подчеркнула Мелехина.
https://ria.ru/20211227/stol-1765507678.html
https://ria.ru/20211225/retsepty-1764523220.html
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общество, еда, здоровье, россия, анна мелехина
02:15 29.12.2021
 
Диетолог рассказала, как снизить калорийность блюд с майонезом

Диетолог Мелехина: калорийность блюд с майонезом можно снизить, добавив греческий йогурт

© Fotolia / Africa StudioСалат
Салат - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Fotolia / Africa Studio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Популярный среди россиян майонез имеет довольно скандальную репутацию. Многие врачи считают его кулинарным злом, в частности, из-за высокой калорийности. Как снизить вред от любимого соуса, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Анна Мелехина.
Состав майонеза достаточно безобиден, в него входят яйца, растительное масло, горчица, уксус, сахар и соль, отметила Мелехина. Соус не причинит вреда организму, если использовать его в небольшом количестве, считает она.
Майонез не так калориен, как другая заправка для салатов — растительное масло, продолжила диетолог. В ста граммах соуса содержится в среднем 600 килокалорий, а в таком же количестве масла — 900 килокалорий. При этом жирность традиционных сортов майонеза составляет 67 процентов, а растительного масла — 99 процентов, добавила врач.
Однако майонезом принято щедро заправлять и без того сытные салаты. А во время застолья после оливье, селедки под шубой или мимозы переходить к мясным блюдам, напомнила Мелехина. В результате калорийность праздничного меню в целом становится слишком высокой.
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"Салаты нами воспринимаются как закуска, после которой идет основное блюдо. Однако, к примеру, оливье по составу и калорийности — уже основное блюдо. Если по-хорошему, то к этому салату лучше бы добавить что-то овощное, а не мясное", — уверена диетолог.
Она рассказала, как снизить калорийность заправки для салатов, не отказываясь от любимого соуса.
"Если есть желание снизить калорийность соуса, то можно его смешать или с греческим йогуртом в соотношении 50/50, или с нежирной сметаной (10-15 процентов). Если нравится вкус майонеза, то можно сочетать его с лимонным соком, кетчупом и другими соусами, что позволит создать более яркий букет вкусов и, что немаловажно, снизить, пусть даже и незначительно, его калорийность", — рекомендует Мелехина.
Безопасное для здоровья количество майонеза — одна столовая ложка в день, уточнила она.
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Некоторые хозяйки надеются, что соус будет полезнее, если приготовить его самостоятельно. Но это ошибочное представление, предупредила врач.
"Дома используются сырые яйца. Это не безопасно! Если все же хочется приготовить соус дома, то лучше использовать отварные желтки", — посоветовала она.
Майонез противопоказан тем людям, у которых есть аллергия на входящие в его состав продукты. Кроме того, от соуса следует отказаться при определенных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Любой дискомфорт, который может возникнуть после заправленного майонезом блюда, не стоит игнорировать, считает диетолог.
"Если после съеденной порции салата с майонезом ощущается тяжесть (в желудке. — Прим. ред.), ухудшилось самочувствие, появились боли, то, конечно, лучше ограничить употребление соуса. Однозначно, при обострении гастрита или панкреатита его лучше не употреблять", — подчеркнула Мелехина.
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