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Культура
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Лана Вачовски объяснила, почему решила снять четвертую часть "Матрицы"
Лана Вачовски объяснила, почему решила снять четвертую часть "Матрицы" - РИА Новости, 29.12.2021
Лана Вачовски объяснила, почему решила снять четвертую часть "Матрицы"
Режиссер Лана Вачовски объяснила, почему спустя 18 лет решила снять продолжение своей научно-фантастической франшизы "Матрица", сообщает NME со ссылкой на... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T01:07
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культура
лана вачовски
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сан-франциско
киану ривз
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Режиссер Лана Вачовски объяснила, почему спустя 18 лет решила снять продолжение своей научно-фантастической франшизы "Матрица", сообщает NME со ссылкой на Associated Press. В беседе с журналистами на премьере фильма в Сан-Франциско режиссер призналась, что не планировала работать над продолжением после выхода заключительной части оригинальной трилогии "Матрица: Революция" (2003). По ее словам, все изменила трагедия. "Мои родители скончались", — напомнила журналистам Вачовски. Премьера четвертой части "Матрицы", получившей название "Матрица: Воскрешение", в российском прокате состоялась 16 декабря. В фильме действие разворачивается вокруг Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэрри Энн-Мосс), которые каким-то образом выживают после событий третьей части. Правда, теперь они не помнят друг друга и Матрицу. Вместе с Ривзом и Мосс в "Матрице 4" снялись: Яхья Абдул-Матин II, Приянка Чопра, Джессика Хенвик, Кристина Риччи и другие.
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лана вачовски, новости культуры, кино и сериалы, сан-франциско, киану ривз, приянка чопра
01:07 29.12.2021
 
Лана Вачовски объяснила, почему решила снять четвертую часть "Матрицы"

Лана Вачовски объяснила, почему решила снять четвертую часть "Матрицы"

© Warner Bros.Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
© Warner Bros.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Режиссер Лана Вачовски объяснила, почему спустя 18 лет решила снять продолжение своей научно-фантастической франшизы "Матрица", сообщает NME со ссылкой на Associated Press.
В беседе с журналистами на премьере фильма в Сан-Франциско режиссер призналась, что не планировала работать над продолжением после выхода заключительной части оригинальной трилогии "Матрица: Революция" (2003).

"Я говорила всем 18 лет, что не хочу снимать еще один фильм о "Матрице". Лилли (сестра, соавтор сценария и один из режиссеров оригинальной трилогии. — Прим. ред.) тоже сказала, что не планирует браться за сиквел", — отметила Лана Вачовски.

По ее словам, все изменила трагедия. "Мои родители скончались", — напомнила журналистам Вачовски.

"Мне нужно было чем-то занять себя, чтобы справиться с горем. Создание истории, в которой два человека возвращаются к жизни, исцеляет и утешает. Я просто написала ее. Я не знала, что буду с этим делать дальше. Но потом я прочитала фрагмент своей знакомой, и она сказала: "Боже мой, ты должна рассказать об этом", — объяснила режиссер.

Премьера четвертой части "Матрицы", получившей название "Матрица: Воскрешение", в российском прокате состоялась 16 декабря.
В фильме действие разворачивается вокруг Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэрри Энн-Мосс), которые каким-то образом выживают после событий третьей части. Правда, теперь они не помнят друг друга и Матрицу.
Вместе с Ривзом и Мосс в "Матрице 4" снялись: Яхья Абдул-Матин II, Приянка Чопра, Джессика Хенвик, Кристина Риччи и другие.
Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
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КультураЛана ВачовскиНовости культурыКино и сериалыСан-ФранцискоКиану РивзПриянка Чопра
 
 
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