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Лана Вачовски объяснила, почему решила снять четвертую часть "Матрицы"

Лана Вачовски объяснила, почему решила снять четвертую часть "Матрицы" - РИА Новости, 29.12.2021

Лана Вачовски объяснила, почему решила снять четвертую часть "Матрицы"

Режиссер Лана Вачовски объяснила, почему спустя 18 лет решила снять продолжение своей научно-фантастической франшизы "Матрица", сообщает NME со ссылкой на... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T01:07

2021-12-29T01:07

2021-12-29T01:07

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лана вачовски

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киану ривз

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Режиссер Лана Вачовски объяснила, почему спустя 18 лет решила снять продолжение своей научно-фантастической франшизы "Матрица", сообщает NME со ссылкой на Associated Press. В беседе с журналистами на премьере фильма в Сан-Франциско режиссер призналась, что не планировала работать над продолжением после выхода заключительной части оригинальной трилогии "Матрица: Революция" (2003). По ее словам, все изменила трагедия. "Мои родители скончались", — напомнила журналистам Вачовски. Премьера четвертой части "Матрицы", получившей название "Матрица: Воскрешение", в российском прокате состоялась 16 декабря. В фильме действие разворачивается вокруг Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэрри Энн-Мосс), которые каким-то образом выживают после событий третьей части. Правда, теперь они не помнят друг друга и Матрицу. Вместе с Ривзом и Мосс в "Матрице 4" снялись: Яхья Абдул-Матин II, Приянка Чопра, Джессика Хенвик, Кристина Риччи и другие.

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/matritsa-1764655088.html

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лана вачовски, новости культуры, кино и сериалы, сан-франциско, киану ривз, приянка чопра