https://ria.ru/20211229/malchik-1765985207.html

Мать насмерть замерзшего в Дубне мальчика попросила не осуждать ее

Мать погибшего в Дубне мальчика рассказала подробности о сыне - РИА Новости, 29.12.2021

Мать насмерть замерзшего в Дубне мальчика попросила не осуждать ее

Мать 11-летнего мальчика, тело которого нашли на улице в Дубне, заявила, что в случившемся никто не виноват. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:13

2021-12-29T13:13

2021-12-29T17:14

происшествия

дубна

ольга врадий

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мать 11-летнего мальчика, тело которого нашли на улице в Дубне, заявила, что в случившемся никто не виноват."Он вообще мальчик домашний: школа — дом. Толком ни с кем не общается. <...> К себе не каждого подпустит. Сами прекрасно понимаете: у нас у всех есть дети, сами понимаете, в этой ситуации никто не виноват, каждый может оказаться на моем месте. Просьба заранее не осуждать", — высказалась женщина на видео, которое накануне сняли волонтеры, помогавшие искать ребенка. По информации СМИ, мальчик пропал в понедельник: поехал в школу не на том автобусе, а осознав это, вышел на остановке. Затем он направился в район Левого берега Дубны, однако в учебном заведении так и не появился.Его обнаружили вечером 28 декабря. Как сообщала старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий, видимых следов насильственной смерти на теле погибшего нет.Согласно предварительным данным, ребенок умер от обморожения.

https://ria.ru/20211229/rebenok-1765952559.html

дубна

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Видео с камеры наблюдений в Дубне, где накануне от обморожения умер мальчик Тело 11-летнего мальчика нашли на улице в подмосковной Дубне, прокуратура начала проверку, сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Московской области. По предварительным данным ведомства, тело 11-летнего мальчика было обнаружено на улице Программистов в Дубне вечером 28 декабря. "Прокуратура проводит проверку в связи со смертью ребёнка в Дубне... По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", - говорится в сообщении. 2021-12-29T13:13 true PT0M48S

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происшествия, дубна, ольга врадий