https://ria.ru/20211229/malchik-1765940571.html
На улице в Подмосковье нашли тело 11-летнего мальчика
На улице в Подмосковье нашли тело 11-летнего мальчика - РИА Новости, 29.12.2021
На улице в Подмосковье нашли тело 11-летнего мальчика
В Дубне на улице нашли тело 11-летнего мальчика, сообщается в официальном телеграм-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T09:44
2021-12-29T09:44
2021-12-29T13:25
происшествия
московская область (подмосковье)
дубна
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Дубне на улице нашли тело 11-летнего мальчика, сообщается в официальном телеграм-канале прокуратуры Московской области.По предварительным данным ведомства, это произошло улице Программистов вечером 28 декабря."Прокуратура проводит проверку <…>. По результатам <…> будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", — отмечается в сообщении.По словам старшего помощника руководителя подмосковного главка СК России Ольги Врадий, тело без видимых следов насильственной смерти нашли у реки Южная Канава. Предварительно установлено, что мальчик умер от обморожения.Она добавила, что 27 декабря ребенок поехал в школу на автобусе и вышел на остановке, после чего направился в район Левого берега Дубны, однако в учебном заведении не появился.
https://ria.ru/20211228/tela-1765811676.html
московская область (подмосковье)
дубна
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Видео с камеры наблюдений в Дубне, где накануне от обморожения умер мальчик
Тело 11-летнего мальчика нашли на улице в подмосковной Дубне, прокуратура начала проверку, сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Московской области. По предварительным данным ведомства, тело 11-летнего мальчика было обнаружено на улице Программистов в Дубне вечером 28 декабря. "Прокуратура проводит проверку в связи со смертью ребёнка в Дубне... По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", - говорится в сообщении.
2021-12-29T09:44
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происшествия, московская область (подмосковье), дубна
09:44 29.12.2021 (обновлено: 13:25 29.12.2021)
На улице в Подмосковье нашли тело 11-летнего мальчика
На улице в Подмосковье нашли тело 11-летнего мальчика, прокуратура начала проверку