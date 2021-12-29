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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211229/malakhov-1766061165.html
Малахов показал свой новогодний костюм в детском саду
Малахов показал свой новогодний костюм в детском саду - РИА Новости, 29.12.2021
Малахов показал свой новогодний костюм в детском саду
Андрей Малахов показал свой костюм в детском саду – об этом его попросил подписчик в социальных сетях. Журналист опубликовал архивное черно-белое фото, на... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T19:03
2021-12-29T19:03
шоубиз
шоу-бизнес
андрей малахов
знаменитости
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Андрей Малахов показал свой костюм в детском саду – об этом его попросил подписчик в социальных сетях. Журналист опубликовал архивное черно-белое фото, на котором он в костюме Солдатика держит за руки девочку в светлом платье.Не обошел вниманием журналист и другие вопросы поклонников. Например, он признался, что в детстве хотел быть переводчиком президента СССР Михаила Горбачева. Также он рассказал, что его четырехлетний сын верит в Деда Мороза.Малахов стал отцом в 2017-м году. Ребенка ему подарила супруга Наталья Шкулева. Сына назвали Александром.Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на внешний вид ведущего – по мнению некоторых подписчиков, он набрал в весе и изменился в лице на съемках новогодних программ.
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шоу-бизнес, андрей малахов, знаменитости
19:03 29.12.2021
 
Малахов показал свой новогодний костюм в детском саду

Малахов показал свой новогодний костюм в детском саду в Апатитах

© Фото : телеканал "Россия"Андрей Малахов на шоу "Я вижу твой голос"
Андрей Малахов на шоу Я вижу твой голос - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : телеканал "Россия"
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Андрей Малахов показал свой костюм в детском саду – об этом его попросил подписчик в социальных сетях. Журналист опубликовал архивное черно-белое фото, на котором он в костюме Солдатика держит за руки девочку в светлом платье.

"Апатиты, детский сад "Воробушек", – подписал кадр ведущий.

© @malakhov007Скриншот сторис Андрея Малахова в Instagram
Скриншот сторис Андрея Малахова в Instagram
© @malakhov007
Не обошел вниманием журналист и другие вопросы поклонников. Например, он признался, что в детстве хотел быть переводчиком президента СССР Михаила Горбачева. Также он рассказал, что его четырехлетний сын верит в Деда Мороза.
Малахов стал отцом в 2017-м году. Ребенка ему подарила супруга Наталья Шкулева. Сына назвали Александром.
Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на внешний вид ведущего – по мнению некоторых подписчиков, он набрал в весе и изменился в лице на съемках новогодних программ.
Телеведущий Андрей Малахов - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 13:28Шоубиз
Малахов рассказал о разочаровании в артистах
 
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