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В ЛНР назвали участок разведения сил у Золотого горячей точкой
В ЛНР назвали участок разведения сил у Золотого горячей точкой - РИА Новости, 29.12.2021
В ЛНР назвали участок разведения сил у Золотого горячей точкой
Участок разведения сил и средств в районе города Золотое в Донбассе остается горячей точкой, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T19:00
2021-12-29T19:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Участок разведения сил и средств в районе города Золотое в Донбассе остается горячей точкой, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).В среду в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики за год более 530 раз обстреляли территорию республики, в результате чего 21 человек погиб и столько же были ранены. По данным ЛНР в СЦКК, в 2020 году в результате обстрелов со стороны ВС Украины были повреждены более 110 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры."Первомайское направление, а именно район участка разведения сил и средств №2 "Золотое" остается уже длительное время горячей точкой, куда приходится 42% обстрелов (территории ЛНР – ред.)", - заявил офицер СЦКК. Он уточнил, что наибольшим обстрелам в данном районе подверглись подконтрольные республике населенные пункты Золотое-5, Молодежное, Желобок, Калиново, Калиново-Борщеватое и Калиновка.В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе. В 2019 году стороны конфликта отчитались о завершении мероприятий по разведению сил на трех обозначенных участках в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211209/donbass-1763006573.html
https://ria.ru/20211014/lnr-1754657841.html
украина
луганская народная республика
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
19:00 29.12.2021
 
В ЛНР назвали участок разведения сил у Золотого горячей точкой

Представительство ЛНР в СЦКК: участок разведения сил у Золотого остается горячей точкой

© Народная милиция ЛНРПатруль ОБСЕ у КПП "Золотое" в Донбассе
Патруль ОБСЕ у КПП Золотое в Донбассе
© Народная милиция ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Участок разведения сил и средств в районе города Золотое в Донбассе остается горячей точкой, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
В среду в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики за год более 530 раз обстреляли территорию республики, в результате чего 21 человек погиб и столько же были ранены. По данным ЛНР в СЦКК, в 2020 году в результате обстрелов со стороны ВС Украины были повреждены более 110 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
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"Первомайское направление, а именно район участка разведения сил и средств №2 "Золотое" остается уже длительное время горячей точкой, куда приходится 42% обстрелов (территории ЛНР – ред.)", - заявил офицер СЦКК. Он уточнил, что наибольшим обстрелам в данном районе подверглись подконтрольные республике населенные пункты Золотое-5, Молодежное, Желобок, Калиново, Калиново-Борщеватое и Калиновка.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе. В 2019 году стороны конфликта отчитались о завершении мероприятий по разведению сил на трех обозначенных участках в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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