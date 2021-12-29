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Официальный курс евро на четверг снизился на две копейки
Официальный курс евро на четверг снизился на две копейки - РИА Новости, 29.12.2021
Официальный курс евро на четверг снизился на две копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,54 копейки, до 83,204 рубля, курс доллара вырос на 15,55 копейки, до 73,6514 рубля, РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:11
2021-12-29T13:11
2021-12-29T13:11
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,54 копейки, до 83,204 рубля, курс доллара вырос на 15,55 копейки, до 73,6514 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 7,86 копейки, составив 77,9501 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро на четверг снизился на две копейки
Официальный курс евро на четверг снизился на 1,54 копейки, до 83,2 рубля