https://ria.ru/20211229/kosovo-1766028070.html

Самопровозглашенное Косово объявило режим ЧС в энергетике

Самопровозглашенное Косово объявило режим ЧС в энергетике - РИА Новости, 29.12.2021

Самопровозглашенное Косово объявило режим ЧС в энергетике

Парламент самопровозглашенной республики Косово проголосовал за введение режима ЧС в энергетике из-за дефицита и принятие чрезвычайных мер для распределения... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:16

2021-12-29T16:16

2021-12-29T16:16

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косово

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БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Парламент самопровозглашенной республики Косово проголосовал за введение режима ЧС в энергетике из-за дефицита и принятие чрезвычайных мер для распределения снабжения потребителей, передает Радио и телевидение Косово."Депутаты парламента Косово 57 голосами за при 17 воздержавшихся утвердили решение правительства о чрезвычайных мерах для организации снабжения энергией. Кабмин на своем 51 заседании принял решение о введении режима энергетического ЧС на 60 дней", - передает телеканал самопровозглашенной республики.Уточняется, что среди чрезвычайных мер ограничения в снабжении некоторых потребителей, введение особых требований энергетическим предприятиям и другие экстренные шаги. При министерстве экономики будет сформирован специальный комитет из представителей профильных ведомств по контролю за ситуацией."Предполагается введение мер в срок 60 дней от вступления решения в силу, но парламент может продлить действие этих мер", - цитирует телеканал министра экономики Артане Ризваноли.Несмотря на нехватку собственной электроэнергии в Косово СМИ региона пишут о переговорах властей в Приштине с Северной Македонией о продаже трех миллионов тонн косовского угля для северомакедонских теплоэлектростанций.

https://ria.ru/20211229/gaz-1765926157.html

приштина

косово

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в мире, приштина, косово, северная македония