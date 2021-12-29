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Самопровозглашенное Косово объявило режим ЧС в энергетике
Самопровозглашенное Косово объявило режим ЧС в энергетике - РИА Новости, 29.12.2021
Самопровозглашенное Косово объявило режим ЧС в энергетике
Парламент самопровозглашенной республики Косово проголосовал за введение режима ЧС в энергетике из-за дефицита и принятие чрезвычайных мер для распределения... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:16
2021-12-29T16:16
в мире
приштина
косово
северная македония
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БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Парламент самопровозглашенной республики Косово проголосовал за введение режима ЧС в энергетике из-за дефицита и принятие чрезвычайных мер для распределения снабжения потребителей, передает Радио и телевидение Косово."Депутаты парламента Косово 57 голосами за при 17 воздержавшихся утвердили решение правительства о чрезвычайных мерах для организации снабжения энергией. Кабмин на своем 51 заседании принял решение о введении режима энергетического ЧС на 60 дней", - передает телеканал самопровозглашенной республики.Уточняется, что среди чрезвычайных мер ограничения в снабжении некоторых потребителей, введение особых требований энергетическим предприятиям и другие экстренные шаги. При министерстве экономики будет сформирован специальный комитет из представителей профильных ведомств по контролю за ситуацией."Предполагается введение мер в срок 60 дней от вступления решения в силу, но парламент может продлить действие этих мер", - цитирует телеканал министра экономики Артане Ризваноли.Несмотря на нехватку собственной электроэнергии в Косово СМИ региона пишут о переговорах властей в Приштине с Северной Македонией о продаже трех миллионов тонн косовского угля для северомакедонских теплоэлектростанций.
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в мире, приштина, косово, северная македония
16:16 29.12.2021
 
Самопровозглашенное Косово объявило режим ЧС в энергетике

Самопровозглашенное Косово объявило режим ЧС из-за дефицита электроэнергии

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Парламент самопровозглашенной республики Косово проголосовал за введение режима ЧС в энергетике из-за дефицита и принятие чрезвычайных мер для распределения снабжения потребителей, передает Радио и телевидение Косово.
"Депутаты парламента Косово 57 голосами за при 17 воздержавшихся утвердили решение правительства о чрезвычайных мерах для организации снабжения энергией. Кабмин на своем 51 заседании принял решение о введении режима энергетического ЧС на 60 дней", - передает телеканал самопровозглашенной республики.
Уточняется, что среди чрезвычайных мер ограничения в снабжении некоторых потребителей, введение особых требований энергетическим предприятиям и другие экстренные шаги. При министерстве экономики будет сформирован специальный комитет из представителей профильных ведомств по контролю за ситуацией.
"Предполагается введение мер в срок 60 дней от вступления решения в силу, но парламент может продлить действие этих мер", - цитирует телеканал министра экономики Артане Ризваноли.
Несмотря на нехватку собственной электроэнергии в Косово СМИ региона пишут о переговорах властей в Приштине с Северной Македонией о продаже трех миллионов тонн косовского угля для северомакедонских теплоэлектростанций.
Вице-премьер РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
02:28
Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу
 
В миреПриштинаКосовоСеверная Македония
 
 
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