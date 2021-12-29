https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766083655.html

Как цунами: в ВОЗ предупредили об опасности новых штаммов

Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" COVID-19 из-за "омикрона" и "дельты" - РИА Новости, 29.12.2021

Как цунами: в ВОЗ предупредили об опасности новых штаммов

Штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" могут вызвать новую волну заболеваемости в мире, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T21:29

2021-12-29T21:29

2021-12-29T21:29

распространение коронавируса

в мире

воз

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" могут вызвать новую волну заболеваемости в мире, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.Чиновник рассказал о росте случаев заражения коронавирусом из-за штаммов "дельта" и "омикрон" и увеличении числа госпитализированных и жертв. Особое внимание глава ВОЗ обратил на сильную заразность "омикрона"."Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", — приводит слова Гебрейесуса сайт организации.Он призвал устранить неравенство в здравоохранении ради победы над пандемией, указав, что иначе сохранится возможность для появления новых вариантов вируса, способных обойти противоэпидемические меры.Также он выступил против бустерной вакцинации в богатых странах. По его словам, это грозит нехваткой препарата в бедных государствах.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Всего в мире зафиксировано около 282 миллионов случаев заражения, более 5,4 миллиона пациентов скончались. Сложнее всего ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20211229/covid-1766047660.html

https://ria.ru/20211229/omikron-1766067426.html

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в мире, воз, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19