https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766011901.html

В Петербурге заявили о высоком риске нового подъема заболеваемости COVID-19

В Петербурге заявили о высоком риске нового подъема заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2021

В Петербурге заявили о высоком риске нового подъема заболеваемости COVID-19

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге остается напряженной, сохраняются высокие риски очередного подъема заболеваемости,... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:00

2021-12-29T15:00

2021-12-29T15:06

коронавирус в россии

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

александр беглов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге остается напряженной, сохраняются высокие риски очередного подъема заболеваемости, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, которое в режиме видеоконференции провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова."Александр Беглов отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге остается напряженной, сохраняются высокие риски очередного подъема заболеваемости. На утро 29 декабря, за сутки заболели 1526 человек", - говорится в сообщении.В настоящее время помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают 14 городских и три федеральных стационара. С 16 декабря развернут новый корпус больницы Святого Георгия на 403 койки.Губернатор по итогам заседания оперативного штаба сообщил, что городская система здравоохранения подготовлена к новогодним праздникам."Сформирован график дежурств стационаров, оказывающих экстренную и неотложную помощь. В больницах создан двухнедельный неснижаемый запас необходимых лекарств, дезинфекционных средств и тест-систем для диагностики COVID-19, а также необходимый запас сизов", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.С 30 декабря по 9 января в Петербурге будут работать 503 выездные бригады скорой медицинской помощи, в том числе 35 специализированных. В поликлиниках будет работать усиленный дежурный состав. Экстренная и неотложная стоматологическая помощь будет организована круглосуточно в городских стоматологических поликлиниках - №12, №20 и №32. В обычном режиме будет работать 61 лаборатория, проводящая ПЦР-исследования. Компьютерную томографию пациентов с коронавирусом по направлениям лечащего врача в это время будут выполнять восемь КТ-центров, из них два – круглосуточно.Отмечается, что 31 декабря, 1 и 7 января будут работать дежурные пункты вакцинации. Со 2 по 6 января и с 8 по 9 января пункты вакцинации будут работать в обычном режиме.Запас вакцины в Петербурге на 29 декабря составляет 958 257 комплектов доз. Действуют 190 пунктов вакцинации, работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 51 мобильном пункте. К настоящему времени в городе привито первично 2 259 974 человека (без учета "Спутник Лайт"), 2 671 884 человека закончили цикл вакцинации.С начала пандемии в Петербурге проведено более 15 миллионов ПЦР-исследований. Охват тестированием - 456,6 теста на 100 тысяч населения, что более чем в два раза выше нового норматива Роспотребнадзора. В стационарах проблем с лекарствами для лечения пациентов с COVID-19 нет, запас основных препаратов пополняется еженедельно.

https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764748514.html

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коронавирус в россии, общество, санкт-петербург, александр беглов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19