https://ria.ru/20211229/koronavirus-1765960460.html
В Москве выявили 1798 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1798 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.12.2021
В Москве выявили 1798 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - 1798, 1526 и 1342 случая соответственно, сообщили... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:33
2021-12-29T11:33
2021-12-29T11:33
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757568430_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_6a4e80393a625ec74e594aa1bf34bd30.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - 1798, 1526 и 1342 случая соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 1798, Санкт-Петербург - 1526, Московская область - 1342", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 12, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах – по два.
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757568430_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_456d05eb9e205e7c2574b7d39d34e4cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 1798 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 1798 новых случаев заражения коронавирусом