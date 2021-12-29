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В Москве выявили 1798 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1798 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.12.2021

В Москве выявили 1798 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - 1798, 1526 и 1342 случая соответственно, сообщили... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:33

2021-12-29T11:33

2021-12-29T11:33

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - 1798, 1526 и 1342 случая соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 1798, Санкт-Петербург - 1526, Московская область - 1342", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 12, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах – по два.

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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