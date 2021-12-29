https://ria.ru/20211229/koronavirus-1765960036.html

В России выявили 21 119 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 21 119 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.12.2021

В России выявили 21 119 новых случаев заражения коронавирусом

Вторые сутки подряд в стране регистрируют менее 22 тысяч случаев заражения коронавирусом, прежде у этой отметки показатель находился в конце сентября. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:32

2021-12-29T11:32

2021-12-29T12:26

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вторые сутки подряд в стране регистрируют менее 22 тысяч случаев заражения коронавирусом, прежде у этой отметки показатель находился в конце сентября."За последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 — 21 119 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1660 (7,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении оперштаба.Наибольший прирост в Москве (1798, днем ранее 1705). Столица вернулась на первое место, которое вчера было у Петербурга (1526, 1802), следом идут Подмосковье (1342), Свердловская (533), Челябинская (502) и Иркутская (499) области, Пермский (480) и Красноярский (459) края. Меньше всего инфицированных за отчетный период на Чукотке и в Ненецком АО — по два человека, а также в Магаданской области (12) и Республике Тыве (13).Накануне было 21 922 заболевших. Темп прироста сократился с 0,21 до 0,2 процента. За все время пандемии заразился 10 458 271 человек.Умерли 932 человека, за все время — 307 022. Выписались из медучреждений 42 776 пациентов, всего выздоровели более 9,3 миллиона жителей.По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 280 миллионов, умерли 5,4 миллиона.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,9 миллиона человек, полностью привились 73,1 миллиона.

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