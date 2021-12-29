https://ria.ru/20211229/koronavirus-1765959798.html

В России за сутки выписали 42 776 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 42 776 человек после COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2021

В России за сутки выписали 42 776 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 42 776 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 380 223, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:31

2021-12-29T11:31

2021-12-29T11:31

распространение коронавируса

общество

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иркутская область

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 42 776 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 380 223, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 42 776 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 380 223", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге поправились после болезни 2729 пациентов, в Москве – 2653, в Иркутской области – 2195.

https://ria.ru/20211229/pandemiya-1765905545.html

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