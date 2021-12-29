https://ria.ru/20211229/koronavirus-1765959798.html
В России за сутки выписали 42 776 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 42 776 человек после COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2021
В России за сутки выписали 42 776 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 42 776 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 380 223, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:31
2021-12-29T11:31
2021-12-29T11:31
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 42 776 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 380 223, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 42 776 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 380 223", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге поправились после болезни 2729 пациентов, в Москве – 2653, в Иркутской области – 2195.
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общество, санкт-петербург, иркутская область, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 42 776 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 42 776 человек после COVID-19, за все время — 9 380 223