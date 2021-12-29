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Новак оценил влияние новых штаммов COVID-19 на экономику России

Новак оценил влияние новых штаммов COVID-19 на экономику России - РИА Новости, 29.12.2021

Новак оценил влияние новых штаммов COVID-19 на экономику России

Распространение новых штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" уже не так сильно сокращает мобильность населения и влияет на экономику, многие страны научились РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T03:17

2021-12-29T03:17

2021-12-29T04:38

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Распространение новых штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" уже не так сильно сокращает мобильность населения и влияет на экономику, многие страны научились к ним адаптироваться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Вице-премьер РФ отметил, что при этом положительное действие оказывает и вакцинация населения в мире. В итоге, несмотря на продолжающуюся пандемию, потребление нефти все равно растет. "Это говорит о том, что экономика продолжает восстанавливаться. В следующем году рост продолжится", - заключил Новак.Схожую оценку о влиянии "омикрона" в середине декабря выражала ОПЕК. В своем ежемесячном докладе организация сообщила, что, по ее ожиданиям, влияние нового штамма COVID-19 на потребление нефти будет легким и краткосрочным, так как общий уровень вакцинации в мире растет.ОПЕК+ в начале декабря не стал менять параметры своей сделки об ограничении производства нефти, несмотря на риски, которые может нести в себе появление нового штамма "омикрон". Альянс при этом решил продолжить мониторинг рынка, посчитав на тот момент ситуацию сбалансированной.Сейчас ОПЕК+ ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. В результате ОПЕК+ рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На декабрь же они составляют 3,76 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20211228/omikron-1765800204.html

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