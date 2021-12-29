03:17 29.12.2021 (обновлено: 04:38 29.12.2021)
Новак оценил влияние новых штаммов COVID-19 на экономику России
Вице-премьер Новак: новые штаммы COVID-19 несильно сказываются на экономике
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Распространение новых штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" уже не так сильно сокращает мобильность населения и влияет на экономику, многие страны научились к ним адаптироваться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Произошел серьезный отскок в мировой экономике после падения в прошлом году (в первую очередь из-за локдаунов). Сейчас мы наблюдаем, что даже распространение новых штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" не так влияет на сокращение мобильности населения. Правительства многих стран адаптировались и меньше их "закрывают", - рассказал он в интервью РБК.
Вице-премьер РФ отметил, что при этом положительное действие оказывает и вакцинация населения в мире. В итоге, несмотря на продолжающуюся пандемию, потребление нефти все равно растет. "Это говорит о том, что экономика продолжает восстанавливаться. В следующем году рост продолжится", - заключил Новак.
Схожую оценку о влиянии "омикрона" в середине декабря выражала ОПЕК. В своем ежемесячном докладе организация сообщила, что, по ее ожиданиям, влияние нового штамма COVID-19 на потребление нефти будет легким и краткосрочным, так как общий уровень вакцинации в мире растет.
ОПЕК+ в начале декабря не стал менять параметры своей сделки об ограничении производства нефти, несмотря на риски, которые может нести в себе появление нового штамма "омикрон". Альянс при этом решил продолжить мониторинг рынка, посчитав на тот момент ситуацию сбалансированной.
Сейчас ОПЕК+ ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. В результате ОПЕК+ рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На декабрь же они составляют 3,76 миллиона баррелей в сутки.