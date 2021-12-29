https://ria.ru/20211229/kommunarka-1766045373.html

Активисты выстроились в слово "Спасибо" под окнами больницы в Коммунарке

Активисты выстроились в слово "Спасибо" под окнами больницы в Коммунарке - РИА Новости, 29.12.2021

Активисты выстроились в слово "Спасибо" под окнами больницы в Коммунарке

Тысяча активистов "Молодой Гвардии Единой России" провели массовый флешмоб, выстроившись в слово "Спасибо" под окнами больницы № 40 в Коммунарке в знак... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:27

2021-12-29T17:27

2021-12-29T17:27

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общество

молодая гвардия единой россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Тысяча активистов "Молодой Гвардии Единой России" провели массовый флешмоб, выстроившись в слово "Спасибо" под окнами больницы № 40 в Коммунарке в знак благодарности врачам, рассказали в пресс-службе движения."Тысяча молодогвардейцев поздравили медиков в Коммунарке ярким флешмобом ...В канун Нового года молодогвардейцы приехали в крупнейший ковидный госпиталь страны, чтобы поблагодарить медиков за их труд и поздравить с наступающим праздником. У больницы №40 в Коммунарке около тысячи активистов выстроились в слово СПАСИБО в знак благодарности и уважения к тем, кто в будни и праздники борется за здоровье и жизнь людей", - говорится в сообщении.Уточняется, что концерты, флешмобы, поздравления врачей прошли накануне по всей стране. Так, в Тюмени Дед Мороз и Снегурочка порадовали врачей подарками и живой музыкой. В Твери активисты "Молодой Гвардии" передали врачам новогодние сладости, мандарины и фрукты, а фольклорный ансамбль областного дома народного творчества исполнил новогоднюю программу.

коммунарка (москва)

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