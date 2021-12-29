https://ria.ru/20211229/knigi-1766037706.html

Украина запретила ввоз пяти детских книг из России

Украина запретила ввоз пяти детских книг из России - РИА Новости, 29.12.2021

Украина запретила ввоз пяти детских книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины не разрешил ввезти в страну пять детских книг из России из-за "пропаганды государства-агрессора",... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:01

2021-12-29T17:01

2021-12-29T17:21

в мире

украина

петр порошенко

вооруженные силы рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91238/61/912386158_0:279:3200:2079_1920x0_80_0_0_c409f674b65324fd435e3e6c4c882d24.jpg

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины не разрешил ввезти в страну пять детских книг из России из-за "пропаганды государства-агрессора", сообщили в пресс-службе ведомства."В частности, детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" с нейтральными названиями "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии", "Знаменитые животные", которые импортер хотел распространять в Украине, проиллюстрированы изображениями силовиков, военных и военной техники государства-агрессора", — пояснили там. Помимо этого, в произведении "365 сказок и стихов на каждый день" есть стихотворение, которое воспевает российские Вооруженные силы, всех "защищающие и спасающие человечество", а в "Удивительных фактах" Л. Соколовой отдельная глава посвящена "великой императрице" Екатерине II — самыми большими ее заслугами автор называет увеличение российской армии и "захват чужих территорий".По информации Госкомтелерадио, в этом году поступило почти 7,2 тысячи заявлений по поводу российской издательской продукции. По результатам рассмотрения власти выдали 6442 разрешения на ввоз, в 754 случаях отказали. Кроме того, ведомство отменило решение по 2226.В конце 2016 года занимавший на тот момент пост президента Петр Порошенкокниг подписал закон об ограничении доступа на Украину печатной продукции "антиукраинского содержания" из России. Власти рассчитывали таким образом простимулировать украинский рынок печатной продукции. Теперь для ввоза в страну российских книг необходимо одобрение Госкомтелерадио.

https://ria.ru/20211229/ukraina-1765925955.html

https://ria.ru/20211227/uchet-1765678163.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, петр порошенко, вооруженные силы рф, россия