https://ria.ru/20211229/kity-1766039795.html

"Светящихся китов" за десять миллионов рублей демонтируют в Челябинске

"Светящихся китов" за десять миллионов рублей демонтируют в Челябинске - РИА Новости, 29.12.2021

"Светящихся китов" за десять миллионов рублей демонтируют в Челябинске

Арт-объект в виде светящихся китов стоимостью около 10 миллионов рублей, установленный в центре Челябинска, будет демонтирован из-за некачественного исполнения... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:07

2021-12-29T17:07

2021-12-29T17:14

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 дек – РИА Новости. Арт-объект в виде светящихся китов стоимостью около 10 миллионов рублей, установленный в центре Челябинска, будет демонтирован из-за некачественного исполнения работ, сообщила в среду пресс-служба горадминистрации.Ранее в Telegram-каналах, посвященных Челябинску, появилось фото установленных на набережной реки Миасс трех светящихся китов из проволоки, отмечалось, что на пластиковых стяжках к сетке прикреплены зеркальные квадраты. При этом, согласно сообщениям в Telegram-каналах, пользователи сети нашли на сайте китайского интернет-магазина похожие фигуры за $600, хотя цена контракта на данную композицию в Челябинске – почти 10 миллионов рублей.Позже пресс-служба горадминистрации сообщила, что закупка и определение цены контракта проводились в соответствии с действующим законодательством, арт-объекты ещё не приняты и не оплачены, а с подрядчиком ведётся претензионная работа. Также будет проведена независимая экспертиза объекта."По требованию главы Челябинска Натальи Котовой в связи с низким качеством исполнения работ контракт с ООО "Городской дизайн" на монтаж арт-объектов на набережной реки Миасс расторгается по соглашению сторон. Фигуры будут демонтированы в ближайшие дни силами подрядчика", - говорится в сообщении.В рамках данного контракта никаких оплат не производилось, подчеркнули в горадминистрации.Прокуратура сообщала, что проведет проверку в связи установкой данного арт-объекта.

https://ria.ru/20211213/snegurochka-1763503412.html

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происшествия, общество, челябинск, наталья котова, россия