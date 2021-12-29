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"Светящихся китов" за десять миллионов рублей демонтируют в Челябинске
"Светящихся китов" за десять миллионов рублей демонтируют в Челябинске - РИА Новости, 29.12.2021
"Светящихся китов" за десять миллионов рублей демонтируют в Челябинске
Арт-объект в виде светящихся китов стоимостью около 10 миллионов рублей, установленный в центре Челябинска, будет демонтирован из-за некачественного исполнения... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:07
2021-12-29T17:14
происшествия
общество
челябинск
наталья котова
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 дек – РИА Новости. Арт-объект в виде светящихся китов стоимостью около 10 миллионов рублей, установленный в центре Челябинска, будет демонтирован из-за некачественного исполнения работ, сообщила в среду пресс-служба горадминистрации.Ранее в Telegram-каналах, посвященных Челябинску, появилось фото установленных на набережной реки Миасс трех светящихся китов из проволоки, отмечалось, что на пластиковых стяжках к сетке прикреплены зеркальные квадраты. При этом, согласно сообщениям в Telegram-каналах, пользователи сети нашли на сайте китайского интернет-магазина похожие фигуры за $600, хотя цена контракта на данную композицию в Челябинске – почти 10 миллионов рублей.Позже пресс-служба горадминистрации сообщила, что закупка и определение цены контракта проводились в соответствии с действующим законодательством, арт-объекты ещё не приняты и не оплачены, а с подрядчиком ведётся претензионная работа. Также будет проведена независимая экспертиза объекта."По требованию главы Челябинска Натальи Котовой в связи с низким качеством исполнения работ контракт с ООО "Городской дизайн" на монтаж арт-объектов на набережной реки Миасс расторгается по соглашению сторон. Фигуры будут демонтированы в ближайшие дни силами подрядчика", - говорится в сообщении.В рамках данного контракта никаких оплат не производилось, подчеркнули в горадминистрации.Прокуратура сообщала, что проведет проверку в связи установкой данного арт-объекта.
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происшествия, общество, челябинск, наталья котова, россия
17:07 29.12.2021 (обновлено: 17:14 29.12.2021)
 
"Светящихся китов" за десять миллионов рублей демонтируют в Челябинске

"Светящихся китов" за десять миллионов рублей демонтируют в Челябинске после жалоб жителей

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСкульптурная композиция "Три кита" на пешеходной набережной реки Миасс в Челябинск
Скульптурная композиция Три кита на пешеходной набережной реки Миасс в Челябинск - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 дек – РИА Новости. Арт-объект в виде светящихся китов стоимостью около 10 миллионов рублей, установленный в центре Челябинска, будет демонтирован из-за некачественного исполнения работ, сообщила в среду пресс-служба горадминистрации.
Ранее в Telegram-каналах, посвященных Челябинску, появилось фото установленных на набережной реки Миасс трех светящихся китов из проволоки, отмечалось, что на пластиковых стяжках к сетке прикреплены зеркальные квадраты. При этом, согласно сообщениям в Telegram-каналах, пользователи сети нашли на сайте китайского интернет-магазина похожие фигуры за $600, хотя цена контракта на данную композицию в Челябинске – почти 10 миллионов рублей.
Позже пресс-служба горадминистрации сообщила, что закупка и определение цены контракта проводились в соответствии с действующим законодательством, арт-объекты ещё не приняты и не оплачены, а с подрядчиком ведётся претензионная работа. Также будет проведена независимая экспертиза объекта.
"По требованию главы Челябинска Натальи Котовой в связи с низким качеством исполнения работ контракт с ООО "Городской дизайн" на монтаж арт-объектов на набережной реки Миасс расторгается по соглашению сторон. Фигуры будут демонтированы в ближайшие дни силами подрядчика", - говорится в сообщении.
В рамках данного контракта никаких оплат не производилось, подчеркнули в горадминистрации.
Прокуратура сообщала, что проведет проверку в связи установкой данного арт-объекта.
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