https://ria.ru/20211229/kitay-1765976862.html

К 2025 году 70% крупнейших промпредприятий КНР переведут в цифровую форму

К 2025 году 70% крупнейших промпредприятий КНР переведут в цифровую форму - РИА Новости, 29.12.2021

К 2025 году 70% крупнейших промпредприятий КНР переведут в цифровую форму

К 2025 году 70% крупнейших промышленных предприятий Китая будут главным образом переведены в цифровую форму и объединены в единую сеть. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:37

2021-12-29T12:37

2021-12-29T12:37

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МОСКВА, 29 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". К 2025 году 70% крупнейших промышленных предприятий Китая будут главным образом переведены в цифровую форму и объединены в единую сеть.Об этом говорится в плане развития "умного" производства", опубликованном совместно Министерством промышленности и информатизации КНР, Государственным комитетом по развитию и реформам, Министерством образования, Министерством науки и технологий и другими ведомствами Китая.В плане также отмечается, что к 2035 году все промышленные предприятия Китая, превышающие установленный размер, будут переведены в цифровую форму и объединены в единую сеть.Кроме того, к 2025 году в Китае будет построено более 500 передовых демонстрационных заводов с использованием технологий "умного" производства, следует из документа.Несмотря на переход от экспериментальной стадии к этапу применения, "умное" производство в Китае все еще отстает от стандартов высококачественного развития. Соответствующая программа предлагает ряд специальных мер по четырем направлениям, а именно в области инноваций, практического применения, снабжения и поддержки, в целях содействия развитию "умного" производства.

https://ria.ru/20211229/elektroenergiya-1765968272.html

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