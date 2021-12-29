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Звезды соцсетей начали войну с капитализмом: жертв будут миллионы
Звезды соцсетей начали войну с капитализмом: жертв будут миллионы - РИА Новости, 29.12.2021
Звезды соцсетей начали войну с капитализмом: жертв будут миллионы
Сначала этих китайских персонажей называли интернет-патриотами и думали, что они заняты исключительно руганью в адрес стран, обижающих Родину. И еще — что их в... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T08:00
2021-12-29T07:58
авторы
соцсети
чунцин
китай
тим кук
бо силай
мао цзэдун
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Сначала этих китайских персонажей называли интернет-патриотами и думали, что они заняты исключительно руганью в адрес стран, обижающих Родину. И еще — что их в хвост и в гриву используют пекинские власти. Сейчас стало выясняться, что феномен посложнее, более того, он стране (и миру) знаком до боли и называется "левые радикалы".Осознание пришло, когда в этом месяце один из китайских блогеров атаковал корпорацию Lenovo из-за того, что среди ее акционеров есть иностранцы, а топ-менеджерам платят слишком большие зарплаты. Вот тут все заметили, что блогеры с миллионными аудиториями не только атакуют "капиталистов", а еще и воспитывают вкусы, критикуя распущенных и немужественных персонажей шоу-бизнеса. И что блогеров много, и они стали активны.В общем, "иногда они возвращаются". Вроде бы мало есть стран, подобных Китаю, которые так пострадали от разгула левых радикалов. И сразу после смерти Мао Цзэдуна (1976 год) его наследники вымели из верховной власти таковых во главе со знаменитой "бандой четырех", куда входила даже вдова Мао. На них и множество их единомышленников списали весь ужас и разгром, которому страна подверглась в 60 — 70-е годы, и это было в общем правильно. И сегодня надо быть неграмотным американцем, чтобы считать, что страной руководят люди радикально левых взглядов, пусть даже правящая партия и называется коммунистической.Но леваки в стране были и после 1976 года, и они всегда будут (как в любой другой стране). Из относительно высшего руководства таковых в последний раз выметали в 2012 году (дело Бо Силая, мэра Чунцина). Но то высший уровень. А уровнем ниже для того, чтобы сохранять левацкие убеждения, достаточно быть невежественным человеком, лично не знающим или не желающим знать, к чему приводили прежние подобные эксперименты в мировой истории, и в первую очередь в Китае. Еще это возрастной феномен: достаточно последить за восторгами насчет райской жизни в СССР тех, кто слишком молод и реальной жизни в той стране не застал.То есть в любой стране в любой момент ее истории будут левые радикалы, даже в сильно пострадавшем от них Китае. Но посмотрите на множество комментариев на эту тему как внутрикитайских, так и зарубежных. Они, в принципе, одинаковы: в каких отношениях находятся с интернет-леваками нынешние высшие китайские руководители?И тут мы видим множество ярких мыслей. Дело даже не в привычно "коммунистической" стилистике Компартии Китая, а в том, что в последнее время руководство страны начало принимать меры, которые и правда могли разжечь аппетиты непонятливых сторонников левых идей. И заодно заставить задуматься: а может, теперь вот такие блогеры в тренде?В конце уходящего года началась кампания за то, чтобы звезды шоу-бизнеса, особенно зарабатывающие в интернете, платили налоги. И это как-то странно совпало с нападками левых блогеров на неправильных по стилю развлекателей публики. Но это мелочи, интереснее то, что Китай первым из больших зарубежных держав попытался обуздать всесильные корпорации в сфере информационного хайтека. Понятно, что бизнес более влиятельный, чем государство, опасен и уздечки на него будут или уже накидывают везде, в том числе и в США. Но китайские блогеры решили, что шаг власти влево дает им возможность активнее высказываться насчет социальной справедливости и коррупции среди капиталистов.И возникла смешная ситуация. Хайтек-корпорации, которые затмевают американских и прочих конкурентов, вывели Китай в число мировых экономических (и не только) лидеров. Интересно, удалось бы этого добиться, если бы топ-менеджеры Lenovo получали заметно меньше, чем, допустим, руководители Apple?На самом деле трудно разобраться, кто получает больше. В 2020 году глава китайского гиганта Ян Юаньцин легально заработал 26 миллионов долларов, а Тим Кук, его американский конкурент, — 14,7 миллиона. Но ведь американцу достался еще "пакет компенсаций", куда входит и зарплата, а пакет — это 265 миллионов долларов. Хотя это даже не главное. Удалось бы китайцам обгонять американцев по каким угодно показателям, если бы первые не привлекали со всего мира специалистов среднего звена на весьма конкурентные зарплаты?То есть когда борцы за справедливость напоминают бизнесу, что в Китае 600 миллионов человек живут менее чем на 5 долларов США в день, они рискуют развалить китайское чудо и увеличить численность вот этих бедных людей. Нет лучшего способа обрушить страну, чем уступить идейное лидерство левакам. И активизировавшаяся перекличка на эту тему в китайских СМИ четко показывает, что многие наверху понимают ловушку, в которую их загоняет чрезмерная любовь к лозунгам типа всеобщего процветания.В целом Китай прекрасная страна для того, чтобы изучать левизну во всех ее видах. И дело как раз не в исторических картинках, а в современности. Дело в том, что раньше левые были внешне другими. Они были очарованы стилистикой революции: лозунги, полувоенные френчи, революционные сюжеты в разрешенных к постановке пьесах или фильмах. Но эта внешняя шелуха уходит, и, кстати, никто не знает это лучше, чем жители СССР: уже к 70-м неискреннее и формальное поддержание властями духа ушедшей эпохи начало вызывать у народа смех и плодить анекдоты.Но есть нечто сущностное, скрывающееся за меняющимся стилем. И сводится оно к довольно простой формуле: левая идея — это о том, что надо заставлять людей не стремиться получать денег и благ больше, чем другие. Так что современные левые — от России до США и Китая — это те, кто хочет отбирать деньги у богатых и отдавать их бедным. Отсюда повышенное внимание к доходам глав корпораций или звезд шоу-бизнеса. Отсюда же такое чисто китайское явление, как борьба с коррупцией. Напомним, в 2010-е руководство поставило вопрос так: или мы победим коррупцию, или она нас. Но дальше выяснилось, что в атмосфере террора и поиска коррупционеров теряется контроль деятельности госаппарата, никто не хочет там работать под постоянной угрозой попасть в квоту на отлов воров или под огонь очередного блогера.Вся эта история с очередным подъемом китайских левых показывает нам, что их общество такое же динамичное и бурно развивающееся, каким было и в прежние века, и у этого общества можно учиться и на его достижениях, и на ошибках.
https://ria.ru/20210605/kitay-1735770770.html
https://ria.ru/20211123/dostizheniya-1760324909.html
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https://ria.ru/20201215/kitay-1589393380.html
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Дмитрий Косырев
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авторы, соцсети, чунцин, китай, тим кук, бо силай, мао цзэдун
08:00 29.12.2021
 

Звезды соцсетей начали войну с капитализмом: жертв будут миллионы

© AP Photo / Andy WongПосетитель Глобальной конференции по мобильному интернету в Китае
Посетитель Глобальной конференции по мобильному интернету в Китае - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Andy Wong
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Сначала этих китайских персонажей называли интернет-патриотами и думали, что они заняты исключительно руганью в адрес стран, обижающих Родину. И еще — что их в хвост и в гриву используют пекинские власти. Сейчас стало выясняться, что феномен посложнее, более того, он стране (и миру) знаком до боли и называется "левые радикалы".
Осознание пришло, когда в этом месяце один из китайских блогеров атаковал корпорацию Lenovo из-за того, что среди ее акционеров есть иностранцы, а топ-менеджерам платят слишком большие зарплаты. Вот тут все заметили, что блогеры с миллионными аудиториями не только атакуют "капиталистов", а еще и воспитывают вкусы, критикуя распущенных и немужественных персонажей шоу-бизнеса. И что блогеров много, и они стали активны.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:01Россия-Китай: Главное
Двойная циркуляция. Зачем Китаю высокие зарплаты и новые технологии
В общем, "иногда они возвращаются". Вроде бы мало есть стран, подобных Китаю, которые так пострадали от разгула левых радикалов. И сразу после смерти Мао Цзэдуна (1976 год) его наследники вымели из верховной власти таковых во главе со знаменитой "бандой четырех", куда входила даже вдова Мао. На них и множество их единомышленников списали весь ужас и разгром, которому страна подверглась в 60 — 70-е годы, и это было в общем правильно. И сегодня надо быть неграмотным американцем, чтобы считать, что страной руководят люди радикально левых взглядов, пусть даже правящая партия и называется коммунистической.
Изображение Дэн Сяопина во время шоу, посвященного 100-летию основания Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 13:39Россия-Китай: Главное
"Испечь и поделить новый пирог". Что означает всеобщее процветание?
Но леваки в стране были и после 1976 года, и они всегда будут (как в любой другой стране). Из относительно высшего руководства таковых в последний раз выметали в 2012 году (дело Бо Силая, мэра Чунцина). Но то высший уровень. А уровнем ниже для того, чтобы сохранять левацкие убеждения, достаточно быть невежественным человеком, лично не знающим или не желающим знать, к чему приводили прежние подобные эксперименты в мировой истории, и в первую очередь в Китае. Еще это возрастной феномен: достаточно последить за восторгами насчет райской жизни в СССР тех, кто слишком молод и реальной жизни в той стране не застал.
То есть в любой стране в любой момент ее истории будут левые радикалы, даже в сильно пострадавшем от них Китае. Но посмотрите на множество комментариев на эту тему как внутрикитайских, так и зарубежных. Они, в принципе, одинаковы: в каких отношениях находятся с интернет-леваками нынешние высшие китайские руководители?
© AFP 2021 / Jade GaoМужчина с мобильным телефоном в Китае
Мужчина с мобильным телефоном в Китае - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / Jade Gao
Мужчина с мобильным телефоном в Китае
И тут мы видим множество ярких мыслей. Дело даже не в привычно "коммунистической" стилистике Компартии Китая, а в том, что в последнее время руководство страны начало принимать меры, которые и правда могли разжечь аппетиты непонятливых сторонников левых идей. И заодно заставить задуматься: а может, теперь вот такие блогеры в тренде?
Изображение председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Музее Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 16:46Россия-Китай: Главное
Пленум новой эпохи. Китайская Компартия подвела итоги столетия
В конце уходящего года началась кампания за то, чтобы звезды шоу-бизнеса, особенно зарабатывающие в интернете, платили налоги. И это как-то странно совпало с нападками левых блогеров на неправильных по стилю развлекателей публики. Но это мелочи, интереснее то, что Китай первым из больших зарубежных держав попытался обуздать всесильные корпорации в сфере информационного хайтека. Понятно, что бизнес более влиятельный, чем государство, опасен и уздечки на него будут или уже накидывают везде, в том числе и в США. Но китайские блогеры решили, что шаг власти влево дает им возможность активнее высказываться насчет социальной справедливости и коррупции среди капиталистов.
Люди отмечают 60-летие коммунистической партии Китая, Пекин - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 08:00
Китай начинает "трансформацию капитализма": у него есть главный союзник
И возникла смешная ситуация. Хайтек-корпорации, которые затмевают американских и прочих конкурентов, вывели Китай в число мировых экономических (и не только) лидеров. Интересно, удалось бы этого добиться, если бы топ-менеджеры Lenovo получали заметно меньше, чем, допустим, руководители Apple?
На самом деле трудно разобраться, кто получает больше. В 2020 году глава китайского гиганта Ян Юаньцин легально заработал 26 миллионов долларов, а Тим Кук, его американский конкурент, — 14,7 миллиона. Но ведь американцу достался еще "пакет компенсаций", куда входит и зарплата, а пакет — это 265 миллионов долларов. Хотя это даже не главное. Удалось бы китайцам обгонять американцев по каким угодно показателям, если бы первые не привлекали со всего мира специалистов среднего звена на весьма конкурентные зарплаты?
CC BY-SA 2.0 / World Economic Forum/Natalie Behring / Председатель и главный исполнительный директор Lenovo Ян Юаньцин
Председатель и главный исполнительный директор Lenovo Ян Юаньцин - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
CC BY-SA 2.0 / World Economic Forum/Natalie Behring /
Председатель и главный исполнительный директор Lenovo Ян Юаньцин
То есть когда борцы за справедливость напоминают бизнесу, что в Китае 600 миллионов человек живут менее чем на 5 долларов США в день, они рискуют развалить китайское чудо и увеличить численность вот этих бедных людей. Нет лучшего способа обрушить страну, чем уступить идейное лидерство левакам. И активизировавшаяся перекличка на эту тему в китайских СМИ четко показывает, что многие наверху понимают ловушку, в которую их загоняет чрезмерная любовь к лозунгам типа всеобщего процветания.
Люди во врем я прогулки в торговом районе в города Ухань - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 20:06Россия-Китай: Главное
Как Китаю удалось вывести сотни миллионов человек из бедности
В целом Китай прекрасная страна для того, чтобы изучать левизну во всех ее видах. И дело как раз не в исторических картинках, а в современности. Дело в том, что раньше левые были внешне другими. Они были очарованы стилистикой революции: лозунги, полувоенные френчи, революционные сюжеты в разрешенных к постановке пьесах или фильмах. Но эта внешняя шелуха уходит, и, кстати, никто не знает это лучше, чем жители СССР: уже к 70-м неискреннее и формальное поддержание властями духа ушедшей эпохи начало вызывать у народа смех и плодить анекдоты.
Люди рядом с памятником серпу и молоту в Нанниване, провинция Шэньси - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 08:00
Вредные Советы. Чему китайских коммунистов научил развал СССР
Но есть нечто сущностное, скрывающееся за меняющимся стилем. И сводится оно к довольно простой формуле: левая идея — это о том, что надо заставлять людей не стремиться получать денег и благ больше, чем другие. Так что современные левые — от России до США и Китая — это те, кто хочет отбирать деньги у богатых и отдавать их бедным. Отсюда повышенное внимание к доходам глав корпораций или звезд шоу-бизнеса. Отсюда же такое чисто китайское явление, как борьба с коррупцией. Напомним, в 2010-е руководство поставило вопрос так: или мы победим коррупцию, или она нас. Но дальше выяснилось, что в атмосфере террора и поиска коррупционеров теряется контроль деятельности госаппарата, никто не хочет там работать под постоянной угрозой попасть в квоту на отлов воров или под огонь очередного блогера.
Вся эта история с очередным подъемом китайских левых показывает нам, что их общество такое же динамичное и бурно развивающееся, каким было и в прежние века, и у этого общества можно учиться и на его достижениях, и на ошибках.
 
АвторыСоцсетиЧунцинКитайТим КукБо СилайМао Цзэдун
 
 
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