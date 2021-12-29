Депутаты парламента Киргизии нового созыва принесли присягу
Депутаты парламента Киргизии нового созыва присягнули на верность стране
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 29 дек - РИА Новости. Депутаты парламента Киргизии нового созыва в среду принесли присягу, передает корреспондент РИА Новости.
Положив правую руку на конституцию республики, депутаты присягнули на верность стране и поклялись "соблюдать конституцию и законы Киргизской Республики, исполнять свои обязанности в интересах всего народа, защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость киргизского государства".
Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова вручила каждому принесшему присягу значок и удостоверение депутата Жогорку Кенеша (парламента).
После торжественной части мероприятия первое заседание продолжилось под председательством самого старшего по возрасту депутата. В нынешнем созыве это Шарапаткан Мажитова. Ожидается, что в среду депутаты изберут нового, постоянного спикера.
Выборы седьмого созыва парламента Киргизии прошли в конце ноября. Согласно оглашенным 15 декабря данным ЦИК, по итогам выборов 54 мандата разделили между собой прошедшие в законодательное собрание шесть партий: "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан"), "Ишеним" ("Вера"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Альянс", "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") и "Ыйман Нуру" ("Луч веры"). Еще 34 мандата достались кандидатам, победившим в одномандатных округах. По двум округам назначены перевыборы: там большинство голосов избирателей были отданы против всех кандидатов. Они состоятся 27 февраля 2022 года.
15 декабря, 14:09ЦИК Киргизии утвердил официальные итоги парламентских выборов