https://ria.ru/20211229/kirgiziya-1765954797.html

Депутаты парламента Киргизии нового созыва принесли присягу

Депутаты парламента Киргизии нового созыва принесли присягу - РИА Новости, 29.12.2021

Депутаты парламента Киргизии нового созыва принесли присягу

Депутаты парламента Киргизии нового созыва в среду принесли присягу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:09

2021-12-29T11:09

2021-12-29T11:09

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ата-журт

нуржан шайлдабекова

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БИШКЕК, 29 дек - РИА Новости. Депутаты парламента Киргизии нового созыва в среду принесли присягу, передает корреспондент РИА Новости.Положив правую руку на конституцию республики, депутаты присягнули на верность стране и поклялись "соблюдать конституцию и законы Киргизской Республики, исполнять свои обязанности в интересах всего народа, защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость киргизского государства".Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова вручила каждому принесшему присягу значок и удостоверение депутата Жогорку Кенеша (парламента).После торжественной части мероприятия первое заседание продолжилось под председательством самого старшего по возрасту депутата. В нынешнем созыве это Шарапаткан Мажитова. Ожидается, что в среду депутаты изберут нового, постоянного спикера.Выборы седьмого созыва парламента Киргизии прошли в конце ноября. Согласно оглашенным 15 декабря данным ЦИК, по итогам выборов 54 мандата разделили между собой прошедшие в законодательное собрание шесть партий: "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан"), "Ишеним" ("Вера"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Альянс", "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") и "Ыйман Нуру" ("Луч веры"). Еще 34 мандата достались кандидатам, победившим в одномандатных округах. По двум округам назначены перевыборы: там большинство голосов избирателей были отданы против всех кандидатов. Они состоятся 27 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211229/kirgiziya-1765936692.html

https://ria.ru/20211215/vybory-1763840392.html

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в мире, киргизия, ата-журт, нуржан шайлдабекова