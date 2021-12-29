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Хусейн знал, что его казнь предрешена, заявил его бывший адвокат
Хусейн знал, что его казнь предрешена, заявил его бывший адвокат - РИА Новости, 29.12.2021
Хусейн знал, что его казнь предрешена, заявил его бывший адвокат
Бывший президент Ирака Саддам Хусейн знал, что судебный процесс по его делу закончится вынесением смертного приговора, при этом не показывал обеспокоенности и... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:39
2021-12-29T12:47
в мире
сша
ирак
тикрит
саддам хусейн
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БАГДАД, 29 дек - РИА Новости. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн знал, что судебный процесс по его делу закончится вынесением смертного приговора, при этом не показывал обеспокоенности и страха, рассказал бывший адвокат Хусейна Мохаммад Муниб в интервью РИА Новости в преддверии годовщины казни экс-лидера.Хусейн был казнен 30 декабря 15 лет назад после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось."Он с самого начала знал, что развязка предрешена, что они хотят его голову и не хотят слышать никаких возражений", - сказал Муниб.При этом, по мнению адвоката, Хусейн продолжал считать главным своим врагом Иран.Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн.Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.
https://ria.ru/20210207/irak-1596227830.html
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в мире, сша, ирак, тикрит, саддам хусейн
12:39 29.12.2021 (обновлено: 12:47 29.12.2021)
 
Хусейн знал, что его казнь предрешена, заявил его бывший адвокат

Адвокат Мохаммад Муниб: экс-глава Ирака Хусейн знал, что его казнь предрешена

© AP Photo / Jerome Delay, FileСнос статуи Саддама Хусейна в Багдаде, 9 апреля 2003
Снос статуи Саддама Хусейна в Багдаде, 9 апреля 2003 - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Jerome Delay, File
Читать ria.ru в
БАГДАД, 29 дек - РИА Новости. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн знал, что судебный процесс по его делу закончится вынесением смертного приговора, при этом не показывал обеспокоенности и страха, рассказал бывший адвокат Хусейна Мохаммад Муниб в интервью РИА Новости в преддверии годовщины казни экс-лидера.
Хусейн был казнен 30 декабря 15 лет назад после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.
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"Он с самого начала знал, что развязка предрешена, что они хотят его голову и не хотят слышать никаких возражений", - сказал Муниб.
При этом, по мнению адвоката, Хусейн продолжал считать главным своим врагом Иран.
"Он был мужчиной, в том плане, что мы ни разу не почувствовали, что он чего-то боится: ни в его взгляде, ни в словах, ни в манере его разговора, ни в вопросах, которые он задавал. Он разговаривал, как выпускник юридического факультета, и уточнял некоторые правовые моменты, зная, что суд не законный, с целью вскрыть этот подложный процесс. Поэтому он вызывал гордость и уважение, которое ни от кого не скрывалось. Думаю, момент его казни, которую мы все видели по телевизору, доказывает то, что я говорю", - добавил Муниб.
Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн.
Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.
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В миреСШАИракТикритСаддам Хусейн
 
 
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