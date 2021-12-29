https://ria.ru/20211229/khuseyn-1765977113.html

Хусейн знал, что его казнь предрешена, заявил его бывший адвокат

Хусейн знал, что его казнь предрешена, заявил его бывший адвокат - РИА Новости, 29.12.2021

Хусейн знал, что его казнь предрешена, заявил его бывший адвокат

Бывший президент Ирака Саддам Хусейн знал, что судебный процесс по его делу закончится вынесением смертного приговора, при этом не показывал обеспокоенности и... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:39

2021-12-29T12:39

2021-12-29T12:47

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БАГДАД, 29 дек - РИА Новости. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн знал, что судебный процесс по его делу закончится вынесением смертного приговора, при этом не показывал обеспокоенности и страха, рассказал бывший адвокат Хусейна Мохаммад Муниб в интервью РИА Новости в преддверии годовщины казни экс-лидера.Хусейн был казнен 30 декабря 15 лет назад после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось."Он с самого начала знал, что развязка предрешена, что они хотят его голову и не хотят слышать никаких возражений", - сказал Муниб.При этом, по мнению адвоката, Хусейн продолжал считать главным своим врагом Иран.Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн.Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.

https://ria.ru/20210207/irak-1596227830.html

https://ria.ru/20200813/1575699138.html

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в мире, сша, ирак, тикрит, саддам хусейн