12:39 29.12.2021 (обновлено: 12:47 29.12.2021)
Хусейн знал, что его казнь предрешена, заявил его бывший адвокат
Адвокат Мохаммад Муниб: экс-глава Ирака Хусейн знал, что его казнь предрешена
© AP Photo / Jerome Delay, FileСнос статуи Саддама Хусейна в Багдаде, 9 апреля 2003
© AP Photo / Jerome Delay, File
БАГДАД, 29 дек - РИА Новости. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн знал, что судебный процесс по его делу закончится вынесением смертного приговора, при этом не показывал обеспокоенности и страха, рассказал бывший адвокат Хусейна Мохаммад Муниб в интервью РИА Новости в преддверии годовщины казни экс-лидера.
Хусейн был казнен 30 декабря 15 лет назад после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.
"Он с самого начала знал, что развязка предрешена, что они хотят его голову и не хотят слышать никаких возражений", - сказал Муниб.
При этом, по мнению адвоката, Хусейн продолжал считать главным своим врагом Иран.
"Он был мужчиной, в том плане, что мы ни разу не почувствовали, что он чего-то боится: ни в его взгляде, ни в словах, ни в манере его разговора, ни в вопросах, которые он задавал. Он разговаривал, как выпускник юридического факультета, и уточнял некоторые правовые моменты, зная, что суд не законный, с целью вскрыть этот подложный процесс. Поэтому он вызывал гордость и уважение, которое ни от кого не скрывалось. Думаю, момент его казни, которую мы все видели по телевизору, доказывает то, что я говорю", - добавил Муниб.
Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн.
Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.
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