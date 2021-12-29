https://ria.ru/20211229/khokkey-1766021713.html

Актер Башаров рассказал о мечте сыграть в хоккей с Лукашенко

Актер Башаров рассказал о мечте сыграть в хоккей с Лукашенко - РИА Новости, 29.12.2021

Актер Башаров рассказал о мечте сыграть в хоккей с Лукашенко

Российский актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что хочет сыграть с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в хоккей. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:49

2021-12-29T15:49

2021-12-29T15:50

общество

спорт

белоруссия

марат башаров

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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Российский актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что хочет сыграть с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в хоккей."Я много чем увлекаюсь, например, в хоккей играю – я занимался хоккеем и играю в хоккей. Кстати, у меня большая мечта: сыграть с Александром Григорьевичем (Лукашенко) в хоккей. Александр Григорьевич, я не подведу", - сказал Башаров в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в среду.Актер заявил, что пока не хочет профессионально заниматься политикой, например, у него нет планов стать депутатом Госдумы РФ.Лукашенко давно увлекается хоккеем, например, ожидается, что в среду в России он проведет матч вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Хоккейный матч состоится после переговоров двух президентов, которые проходят в Константиновском дворце в Стрельне.

https://rsport.ria.ru/20210321/lukashenko-1602169621.html

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общество, спорт, белоруссия, марат башаров, александр лукашенко, россия