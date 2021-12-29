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Актер Башаров рассказал о мечте сыграть в хоккей с Лукашенко
Актер Башаров рассказал о мечте сыграть в хоккей с Лукашенко - РИА Новости, 29.12.2021
Актер Башаров рассказал о мечте сыграть в хоккей с Лукашенко
Российский актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что хочет сыграть с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в хоккей. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:49
2021-12-29T15:50
общество
спорт
белоруссия
марат башаров
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Российский актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что хочет сыграть с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в хоккей."Я много чем увлекаюсь, например, в хоккей играю – я занимался хоккеем и играю в хоккей. Кстати, у меня большая мечта: сыграть с Александром Григорьевичем (Лукашенко) в хоккей. Александр Григорьевич, я не подведу", - сказал Башаров в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в среду.Актер заявил, что пока не хочет профессионально заниматься политикой, например, у него нет планов стать депутатом Госдумы РФ.Лукашенко давно увлекается хоккеем, например, ожидается, что в среду в России он проведет матч вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Хоккейный матч состоится после переговоров двух президентов, которые проходят в Константиновском дворце в Стрельне.
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общество, спорт, белоруссия, марат башаров, александр лукашенко, россия
15:49 29.12.2021 (обновлено: 15:50 29.12.2021)
 
Актер Башаров рассказал о мечте сыграть в хоккей с Лукашенко

Актер Башаров рассказал о мечте сыграть в хоккей с президентом Белоруссии Лукашенко

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Марат Башаров
Актер Марат Башаров - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Российский актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что хочет сыграть с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в хоккей.
"Я много чем увлекаюсь, например, в хоккей играю – я занимался хоккеем и играю в хоккей. Кстати, у меня большая мечта: сыграть с Александром Григорьевичем (Лукашенко) в хоккей. Александр Григорьевич, я не подведу", - сказал Башаров в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в среду.
Актер заявил, что пока не хочет профессионально заниматься политикой, например, у него нет планов стать депутатом Госдумы РФ.
Лукашенко давно увлекается хоккеем, например, ожидается, что в среду в России он проведет матч вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Хоккейный матч состоится после переговоров двух президентов, которые проходят в Константиновском дворце в Стрельне.
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