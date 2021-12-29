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В РПЦ выступили против возвращения смертной казни
В РПЦ выступили против возвращения смертной казни - РИА Новости, 29.12.2021
В РПЦ выступили против возвращения смертной казни
Отмена смертной казни полезна для России и других стран, так как каждый преступник способен к покаянию, заявил РИА Новости зампред синодального отдела по... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T22:31
2021-12-29T22:31
валерий зорькин
здоровье - общество
вахтанг кипшидзе
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Отмена смертной казни полезна для России и других стран, так как каждый преступник способен к покаянию, заявил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Ранее на сайте Конституционного суда РФ была опубликована книга его председателя Валерия Зорькина "Конституционное правосудие: процедура и смысл". В ней Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, а также выразил надежду, что отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно."В учении церкви не содержится запрета на смертную казнь. Однако мы считаем, что практика отмены смертной казни является в настоящий момент полезной в России и других странах, ведь даже совершивший самое страшное преступление человек может принести покаяние, и возможность пастырской работы с ним остается", - сказал Кипшидзе РИА Новости.Предстоятель Русской церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл, напомнил он, неоднократно высказывал позицию против восстановления смертной казни в России. Вместе с тем, добавил Кипшидзе, известны случаи, когда отбывшие срок преступники вновь совершают преступления."Поэтому многие наши соотечественники, верующие и неверующие, ставят вопрос о возрождении смертной казни, не из кровожадности, а беспокоясь о безопасности своих близких. Думаю, что эта проблема должна решаться такими сроками наказания и контроля, которые полностью обезопасят людей от повторения преступлений", - заключил он.Председатель церковного суда Московской епархии протоиерей Михаил Рязанцев в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что церковь не оперирует смертной казнью как каноническим наказанием."Как председатель епархиального суда я могу вам сказать, что в уставе нашего суда и положении о суде не значится смертная казнь. Что в государстве происходит - я за это не отвечаю", - сказал священнослужитель.
https://ria.ru/20211229/kazn-1765986928.html
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валерий зорькин, здоровье - общество, вахтанг кипшидзе, россия
22:31 29.12.2021
 
В РПЦ выступили против возвращения смертной казни

Зампред синодального отдела РПЦ Кипшидзе выступил против возвращения смертной казни

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Отмена смертной казни полезна для России и других стран, так как каждый преступник способен к покаянию, заявил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее на сайте Конституционного суда РФ была опубликована книга его председателя Валерия Зорькина "Конституционное правосудие: процедура и смысл". В ней Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, а также выразил надежду, что отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
13:22
В Госдуме назвали идею вернуть смертную казнь обоснованной
"В учении церкви не содержится запрета на смертную казнь. Однако мы считаем, что практика отмены смертной казни является в настоящий момент полезной в России и других странах, ведь даже совершивший самое страшное преступление человек может принести покаяние, и возможность пастырской работы с ним остается", - сказал Кипшидзе РИА Новости.
Предстоятель Русской церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл, напомнил он, неоднократно высказывал позицию против восстановления смертной казни в России. Вместе с тем, добавил Кипшидзе, известны случаи, когда отбывшие срок преступники вновь совершают преступления.
"Поэтому многие наши соотечественники, верующие и неверующие, ставят вопрос о возрождении смертной казни, не из кровожадности, а беспокоясь о безопасности своих близких. Думаю, что эта проблема должна решаться такими сроками наказания и контроля, которые полностью обезопасят людей от повторения преступлений", - заключил он.
Председатель церковного суда Московской епархии протоиерей Михаил Рязанцев в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что церковь не оперирует смертной казнью как каноническим наказанием.
"Как председатель епархиального суда я могу вам сказать, что в уставе нашего суда и положении о суде не значится смертная казнь. Что в государстве происходит - я за это не отвечаю", - сказал священнослужитель.
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
11:34
В Общественной палате оценили идею об отмене моратория на смертную казнь
 
Валерий ЗорькинЗдоровье - ОбществоВахтанг КипшидзеРоссия
 
 
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