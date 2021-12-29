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В Госдуме назвали идею вернуть смертную казнь обоснованной
В Госдуме назвали идею вернуть смертную казнь обоснованной - РИА Новости, 29.12.2021
В Госдуме назвали идею вернуть смертную казнь обоснованной
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что считает целесообразным рассмотреть вопрос о возвращении смертной казни в стране. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:22
2021-12-29T13:22
2021-12-29T14:41
общество
валерий зорькин
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михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что считает целесообразным рассмотреть вопрос о возвращении смертной казни в стране.Ранее председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, о чем он написал в своей книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл". Она опубликована на официальном сайте КС РФ."Запоздали мы с этим вопросом. Снятие моратория на смертную казнь - это необходимая и обоснованная мера. Это решение давно надо было принимать. Многих преступников, к сожалению, невозможно уже исправить никакими существующими ныне наказаниями. Смертная казнь стала бы своего рода прививкой от педофилов и маньяков, которые наносят огромный ущерб безопасности и морали нашего общества", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, сегодня вопрос снятия моратория на смертную казнь лежит в дискуссионной плоскости."Нам не нужно следовать западным стереотипам и навязываемым догмам поведения. Считаю целесообразным вынести вопрос возвращения смертной казни на общественное обсуждение", - сказал депутат.
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общество, валерий зорькин, госдума рф, михаил шеремет, россия
13:22 29.12.2021 (обновлено: 14:41 29.12.2021)
В Госдуме назвали идею вернуть смертную казнь обоснованной
Депутат Госдумы Шеремет назвал идею вернуть смертную казнь обоснованной