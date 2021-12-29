Смертной казни не место в сегодняшнем обществе, заявил секретарь СПЧ
Секретарь СПЧ Александр Точенов считает, что возвращения к смертной казни допустить нельзя
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Смертной казни не место в сегодняшнем обществе, заявил РИА Новости секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.
Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, следует из его книги "Конституционное правосудие: процедура и смысл".
Эта книга опубликована на официальном сайте КС РФ.
"Да, председатель Конституционного суда в своей книге высказал свою позицию. Формально где-то он прав: мораторий - это не запрет смертной казни, это временное прекращение, когда-то он может быть снят. В ближайшей перспективе, на мой взгляд, этого не должно случиться, если не произойдёт что-то сверхординарное, например, третья мировая война", - сказал Точенов РИА Новости.
По его мнению, в наше время возвращения к смертной казни допустить нельзя.
"Объявлен мораторий, он должен будет выполняться. Да, иногда хочется поднять меч против каких-нибудь, извините, мразей и подонков. Но есть пожизненное заключение, есть меры пресечения, их нужно выполнять. Позиция моих коллег по СПЧ практически однозначная - смертной казни не место в нашем сегодняшнем обществе", - добавил он.
Зорькин напомнил, что 23 февраля 1996 года Россия вступила в Совет Европы, и в апреле 1997 года подписала протокол к соответствующей Конвенции, касающийся отмены смертной казни в мирное время. КС подтвердил мораторий на смертную казнь в 1999 году и в 2009 году.