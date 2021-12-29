Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211229/kazn-1765953735.html
Смертной казни не место в сегодняшнем обществе, заявил секретарь СПЧ
Смертной казни не место в сегодняшнем обществе, заявил секретарь СПЧ - РИА Новости, 29.12.2021
Смертной казни не место в сегодняшнем обществе, заявил секретарь СПЧ
Смертной казни не место в сегодняшнем обществе, заявил РИА Новости секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:01
2021-12-29T11:01
общество
валерий зорькин
совет европы
александр точенов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587191078_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_0a0d18c4575088bc4c1e32ecc293bec5.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Смертной казни не место в сегодняшнем обществе, заявил РИА Новости секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, следует из его книги "Конституционное правосудие: процедура и смысл".Эта книга опубликована на официальном сайте КС РФ.По его мнению, в наше время возвращения к смертной казни допустить нельзя.Зорькин напомнил, что 23 февраля 1996 года Россия вступила в Совет Европы, и в апреле 1997 года подписала протокол к соответствующей Конвенции, касающийся отмены смертной казни в мирное время. КС подтвердил мораторий на смертную казнь в 1999 году и в 2009 году.
https://ria.ru/20211229/kazn-1765952730.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211229/sud-1765942202.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587191078_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1536f6ee0e8e9799024bd6dca1b9ced3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, валерий зорькин, совет европы, александр точенов, россия
11:01 29.12.2021
 
Смертной казни не место в сегодняшнем обществе, заявил секретарь СПЧ

Секретарь СПЧ Александр Точенов считает, что возвращения к смертной казни допустить нельзя

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПодследственный в СИЗО
Подследственный в СИЗО - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Смертной казни не место в сегодняшнем обществе, заявил РИА Новости секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.
Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, следует из его книги "Конституционное правосудие: процедура и смысл".
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
10:59
Смертная казнь — не панацея при росте числа преступлений, заявили в СПЧ
Эта книга опубликована на официальном сайте КС РФ.
"Да, председатель Конституционного суда в своей книге высказал свою позицию. Формально где-то он прав: мораторий - это не запрет смертной казни, это временное прекращение, когда-то он может быть снят. В ближайшей перспективе, на мой взгляд, этого не должно случиться, если не произойдёт что-то сверхординарное, например, третья мировая война", - сказал Точенов РИА Новости.
По его мнению, в наше время возвращения к смертной казни допустить нельзя.
"Объявлен мораторий, он должен будет выполняться. Да, иногда хочется поднять меч против каких-нибудь, извините, мразей и подонков. Но есть пожизненное заключение, есть меры пресечения, их нужно выполнять. Позиция моих коллег по СПЧ практически однозначная - смертной казни не место в нашем сегодняшнем обществе", - добавил он.
Зорькин напомнил, что 23 февраля 1996 года Россия вступила в Совет Европы, и в апреле 1997 года подписала протокол к соответствующей Конвенции, касающийся отмены смертной казни в мирное время. КС подтвердил мораторий на смертную казнь в 1999 году и в 2009 году.
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин во время встречи президента РФ Владимира Путина с судьями Конституционного суда. 12 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
09:49В России
Глава КС России допустил возможность возвращения смертной казни
 
ОбществоВалерий ЗорькинСовет ЕвропыАлександр ТоченовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
23:10Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
23:03Премьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалиции
22:50Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран
Лента новостейМолния
В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвоеПремьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалицииБелый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран