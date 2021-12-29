https://ria.ru/20211229/kazn-1765953735.html

Смертной казни не место в сегодняшнем обществе, заявил секретарь СПЧ

Смертной казни не место в сегодняшнем обществе, заявил секретарь СПЧ - РИА Новости, 29.12.2021

Смертной казни не место в сегодняшнем обществе, заявил секретарь СПЧ

Смертной казни не место в сегодняшнем обществе, заявил РИА Новости секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:01

2021-12-29T11:01

2021-12-29T11:01

общество

валерий зорькин

совет европы

александр точенов

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Смертной казни не место в сегодняшнем обществе, заявил РИА Новости секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, следует из его книги "Конституционное правосудие: процедура и смысл".Эта книга опубликована на официальном сайте КС РФ.По его мнению, в наше время возвращения к смертной казни допустить нельзя.Зорькин напомнил, что 23 февраля 1996 года Россия вступила в Совет Европы, и в апреле 1997 года подписала протокол к соответствующей Конвенции, касающийся отмены смертной казни в мирное время. КС подтвердил мораторий на смертную казнь в 1999 году и в 2009 году.

https://ria.ru/20211229/kazn-1765952730.html

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общество, валерий зорькин, совет европы, александр точенов, россия