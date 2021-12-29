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https://ria.ru/20211229/kazn-1765952730.html
Смертная казнь — не панацея при росте числа преступлений, заявили в СПЧ
Смертная казнь — не панацея при росте числа преступлений, заявили в СПЧ - РИА Новости, 29.12.2021
Смертная казнь — не панацея при росте числа преступлений, заявили в СПЧ
Как показывает практика других стран, смертная казнь не является панацеей при росте криминальных преступлений, также всегда есть риск ошибки и расправы с... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T10:59
2021-12-29T10:59
общество
валерий зорькин
александр брод
конституционный суд рф
совет европы
совет по правам человека при президенте рф (спч)
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Как показывает практика других стран, смертная казнь не является панацеей при росте криминальных преступлений, также всегда есть риск ошибки и расправы с невиновными, заявил РИА Новости член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, следует из его книги "Конституционное правосудие: процедура и смысл". Эта книга опубликована на официальном сайте КС РФ."Сложно сказать, какие мрачные предчувствия подтолкнули председателя Конституционного суда к такому предположению. Быть может, он считает, что Россия выйдет из Совета Европы и мы отменим мораторий, поскольку у нас нет перспектив стать правовым государством? Это должен объяснить он сам", - сказал Брод РИА Новости. Он добавил, что является убежденным противником смертной казни."Как показывает практика других стран, она не является панацеей при росте криминальных преступлений. Также всегда есть риск ошибки и расправы с невиновными. А в условиях перекосов в сфере правосудия применение высшей меры может быть поставлено на конвейер и станет методом расправы, что вернёт нас в средневековье. Ну и представьте тех, кто приводит смертные приговоры в исполнение. Это люди с искалеченной психикой, которые будут представлять опасность для окружающих", - пояснил Брод.Зорькин напомнил, что 23 февраля 1996 года Россия вступила в Совет Европы, и в апреле 1997 года подписала протокол к соответствующей Конвенции, касающийся отмены смертной казни в мирное время. КС подтвердил мораторий на смертную казнь в 1999 году и в 2009 году.
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общество, валерий зорькин, александр брод, конституционный суд рф, совет европы, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия
10:59 29.12.2021
 
Смертная казнь — не панацея при росте числа преступлений, заявили в СПЧ

Член СПЧ Брод: смертная казнь — не панацея при росте числа преступлений

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2018
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Как показывает практика других стран, смертная казнь не является панацеей при росте криминальных преступлений, также всегда есть риск ошибки и расправы с невиновными, заявил РИА Новости член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, следует из его книги "Конституционное правосудие: процедура и смысл". Эта книга опубликована на официальном сайте КС РФ.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
09:52
В Совфеде оценили возможность возвращения смертной казни в России
"Сложно сказать, какие мрачные предчувствия подтолкнули председателя Конституционного суда к такому предположению. Быть может, он считает, что Россия выйдет из Совета Европы и мы отменим мораторий, поскольку у нас нет перспектив стать правовым государством? Это должен объяснить он сам", - сказал Брод РИА Новости. Он добавил, что является убежденным противником смертной казни.
"Как показывает практика других стран, она не является панацеей при росте криминальных преступлений. Также всегда есть риск ошибки и расправы с невиновными. А в условиях перекосов в сфере правосудия применение высшей меры может быть поставлено на конвейер и станет методом расправы, что вернёт нас в средневековье. Ну и представьте тех, кто приводит смертные приговоры в исполнение. Это люди с искалеченной психикой, которые будут представлять опасность для окружающих", - пояснил Брод.
Зорькин напомнил, что 23 февраля 1996 года Россия вступила в Совет Европы, и в апреле 1997 года подписала протокол к соответствующей Конвенции, касающийся отмены смертной казни в мирное время. КС подтвердил мораторий на смертную казнь в 1999 году и в 2009 году.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 03:20
Депутат Госдумы предложил ввести смертную казнь для педофилов
 
ОбществоВалерий ЗорькинАлександр БродКонституционный суд РФСовет ЕвропыСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Россия
 
 
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