https://ria.ru/20211229/kazn-1765952730.html

Смертная казнь — не панацея при росте числа преступлений, заявили в СПЧ

Смертная казнь — не панацея при росте числа преступлений, заявили в СПЧ - РИА Новости, 29.12.2021

Смертная казнь — не панацея при росте числа преступлений, заявили в СПЧ

Как показывает практика других стран, смертная казнь не является панацеей при росте криминальных преступлений, также всегда есть риск ошибки и расправы с... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T10:59

2021-12-29T10:59

2021-12-29T10:59

общество

валерий зорькин

александр брод

конституционный суд рф

совет европы

совет по правам человека при президенте рф (спч)

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Как показывает практика других стран, смертная казнь не является панацеей при росте криминальных преступлений, также всегда есть риск ошибки и расправы с невиновными, заявил РИА Новости член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, следует из его книги "Конституционное правосудие: процедура и смысл". Эта книга опубликована на официальном сайте КС РФ."Сложно сказать, какие мрачные предчувствия подтолкнули председателя Конституционного суда к такому предположению. Быть может, он считает, что Россия выйдет из Совета Европы и мы отменим мораторий, поскольку у нас нет перспектив стать правовым государством? Это должен объяснить он сам", - сказал Брод РИА Новости. Он добавил, что является убежденным противником смертной казни."Как показывает практика других стран, она не является панацеей при росте криминальных преступлений. Также всегда есть риск ошибки и расправы с невиновными. А в условиях перекосов в сфере правосудия применение высшей меры может быть поставлено на конвейер и станет методом расправы, что вернёт нас в средневековье. Ну и представьте тех, кто приводит смертные приговоры в исполнение. Это люди с искалеченной психикой, которые будут представлять опасность для окружающих", - пояснил Брод.Зорькин напомнил, что 23 февраля 1996 года Россия вступила в Совет Европы, и в апреле 1997 года подписала протокол к соответствующей Конвенции, касающийся отмены смертной казни в мирное время. КС подтвердил мораторий на смертную казнь в 1999 году и в 2009 году.

https://ria.ru/20211229/kazn-1765941536.html

https://ria.ru/20211222/kazn-1764831302.html

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общество, валерий зорькин, александр брод, конституционный суд рф, совет европы, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия