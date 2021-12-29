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В Госдуме оценили идею вернуть смертную казнь
В Госдуме оценили идею вернуть смертную казнь - РИА Новости, 29.12.2021
В Госдуме оценили идею вернуть смертную казнь
Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, комментируя новую книгу председателя Конституционного суда (КС) Валерия... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T10:37
2021-12-29T10:47
общество
валерий зорькин
госдума рф
султан хамзаев
трезвая россия
россия
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, комментируя новую книгу председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина, не исключившего вероятность возврата смертной казни в России в будущем, заявил, что это правильная мысль.Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, следует из его книги "Конституционное правосудие: процедура и смысл". По его мнению, многое зависит от общей правовой ситуации в стране, от того, насколько далеко мы сможем продвинуться в деле создания того прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку, отход от требований правового принципа равенства."Очень грамотно и правильно в своей книге говорит председатель Конституционного суда Зорькин, о том, что пока есть умышленные убийства, то вероятность возврата смертной казни в обществе всегда будет поддерживаться. Я считаю, что с точки зрения справедливости, за такого рода преступления, как педофилы-убийцы, должна быть смертная казнь. Я считаю, что это правильная мера", - сказал РИА Новости Хамзаев.По словам депутата, недавно эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" проводили соцопрос в социальных сетях, в результате которого выяснилось, что 79% из 37 тысяч опрошенных россиян выступили за возврат смертной казни для педофилов.
https://ria.ru/20211229/kazn-1765941536.html
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общество, валерий зорькин, госдума рф, султан хамзаев, трезвая россия, россия
10:37 29.12.2021 (обновлено: 10:47 29.12.2021)
 
В Госдуме оценили идею вернуть смертную казнь

Депутат Хамзаев назвал вероятность возвращения смертной казни в России правильной мыслью

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, комментируя новую книгу председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина, не исключившего вероятность возврата смертной казни в России в будущем, заявил, что это правильная мысль.
Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, следует из его книги "Конституционное правосудие: процедура и смысл". По его мнению, многое зависит от общей правовой ситуации в стране, от того, насколько далеко мы сможем продвинуться в деле создания того прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку, отход от требований правового принципа равенства.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
09:52
В Совфеде оценили возможность возвращения смертной казни в России
"Очень грамотно и правильно в своей книге говорит председатель Конституционного суда Зорькин, о том, что пока есть умышленные убийства, то вероятность возврата смертной казни в обществе всегда будет поддерживаться. Я считаю, что с точки зрения справедливости, за такого рода преступления, как педофилы-убийцы, должна быть смертная казнь. Я считаю, что это правильная мера", - сказал РИА Новости Хамзаев.
По словам депутата, недавно эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" проводили соцопрос в социальных сетях, в результате которого выяснилось, что 79% из 37 тысяч опрошенных россиян выступили за возврат смертной казни для педофилов.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 14:28
Хинштейн прокомментировал вопрос о смертной казни для педофилов
 
ОбществоВалерий ЗорькинГосдума РФСултан ХамзаевТрезвая РоссияРоссия
 
 
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