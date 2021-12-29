10:37 29.12.2021 (обновлено: 10:47 29.12.2021)
В Госдуме оценили идею вернуть смертную казнь
Депутат Хамзаев назвал вероятность возвращения смертной казни в России правильной мыслью
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, комментируя новую книгу председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина, не исключившего вероятность возврата смертной казни в России в будущем, заявил, что это правильная мысль.
Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, следует из его книги "Конституционное правосудие: процедура и смысл". По его мнению, многое зависит от общей правовой ситуации в стране, от того, насколько далеко мы сможем продвинуться в деле создания того прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку, отход от требований правового принципа равенства.
"Очень грамотно и правильно в своей книге говорит председатель Конституционного суда Зорькин, о том, что пока есть умышленные убийства, то вероятность возврата смертной казни в обществе всегда будет поддерживаться. Я считаю, что с точки зрения справедливости, за такого рода преступления, как педофилы-убийцы, должна быть смертная казнь. Я считаю, что это правильная мера", - сказал РИА Новости Хамзаев.
По словам депутата, недавно эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" проводили соцопрос в социальных сетях, в результате которого выяснилось, что 79% из 37 тысяч опрошенных россиян выступили за возврат смертной казни для педофилов.
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